RJD की बड़ी कार्रवाई, वोटिंग से ठीक पहले 27 नेताओं को पार्टी से निकाला; देखें पूरी लिस्ट
बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले राजद ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 27 नेताओं को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। इन नेताओं पर पार्टी के अधिकृत उम्मीदवारों के खिलाफ चुनाव प्रचार में शामिल होने का आरोप है। निष्कासित नेताओं में कई पूर्व विधायक और पार्टी पदाधिकारी शामिल हैं। राजद ने यह कदम पार्टी में अनुशासन बनाए रखने के लिए उठाया है।
डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 (Bihar Election 2025) को लेकर सियासी सरगर्मी तेज है। जैसे-जैसे वोटिंग की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे-वैसे सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। बागी नेताओं पर भी एक्शन शुरू हो गया है। बीजेपी और जेडीयू के बाद अब लालू प्रसाद यादव की राजद में भी बड़ा एक्शन देखने को मिला है।
27 अक्टूबर को जारी एक पत्र के अनुसार, राजद ने 27 नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। इस लिस्ट में कई दिग्गज नेताओं के नाम शामिल हैं।
पार्टी ने बयान जारी कर कहा है कि जिन 27 नेताओं को पार्टी से 6 वर्ष के लिए निष्कासित किया गया है, वह सभी राजद के अधिकृत उम्मीदवारों के खिलाफ चुनावी अभियान में संलिप्त हैं। कुछ उम्मीदवार निर्दलीय भी चुनावी मैदान में उतरे हैं। यही वजह है कि राजद ने इनपर एक्शन लिया है।
राजद ने परसा से सीटिंग विधायक छोटे लाल राय को पार्टी से निकाल दिया है। इनके अलावा, परिहार से रितू जायसवाल, कटिहार से पूर्व विधायक राम प्रकाश महतो, मुजफ्फरपुर से पूर्व विधायक अनिल सहनी, बड़हरा से पूर्व विधायक सरोज यादव, मुजफ्फरपुर से पूर्व विधान पार्षद गणेश भारती को पार्टी से निकाल बाहर किया है।
लिस्ट में गोविंदपुर से विधायक मो. कामरान, नरपतगंज से पूर्व विधायक अनिल यादव, चिरैया से पूर्व प्रत्याशी अक्षय लाल यादव, चेरिया बरियारपुर से जिला प्रधान महासचिव राम रखा महतो, भागलपुर से राज्य परिषद सदस्य अवनिश कुमार, शेरघाटी से भगत यादव, संदेश से मुकेश यादव, वैशाली से जिला प्रधान महासचिव संजय राय का नाम भी शामिल है।
राजद ने दरभंगा से अतिपिछड़ा प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष कुमार गौरव, दरभंगा जिला महासचिव राजीव कुशवाहा, जाल से महेश प्रसाद गुप्ता, जाले से वकील प्रसाद यादव, मोतिहारी से पुनम देवी गुप्ता, मोतिहारी से किसान प्रकोष्ठ के पूर्व अध्यक्ष सुबोध यादव, सेनपुर (सारण) से प्रदेश महासचिव सुरेन्द्र प्रसाद यादव को भी पार्टी से बाहर कर दिया है।
जगदीशपुर से निरज राय, वैशाली से प्रदेश महासचिव अनिल चन्द्र कुशवाहा, भागलपुर से जिला प्रवक्ता अजीत यादव, भागलपुर से मोती यादव, पूर्व चंपारण से चिरैया प्रखंड अध्यक्ष रामनरेश पासवान और पताही प्रखंड अध्यक्ष अशोक चौहान पर भी गाज गिरी है। इनको भी 6 वर्ष के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है। साथ ही इन नेताओं की प्राथमिकता सदस्यता भी रद कर दी गई है।
गौरतलब है कि 243 सदस्यीय बिहार विधानसभा के लिए दो चरणों में मतदान होगा। पहले फेज की वोटिंग 6 नवंबर को होगी और दूसरे फेज की वोटिंग 11 नवंबर को होगी। 14 नवंबर को नतीजों की घोषणा की जाएगी।
