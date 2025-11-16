Language
    Bihar Election 2025: नवनिर्वाचित विधायकों के लिए आवास तैयार, जल्द होगा आवंटन

    By Vidya Sagar Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Sun, 16 Nov 2025 03:25 AM (IST)

    बिहार में 2025 के चुनावों के बाद चुने गए विधायकों के लिए आवास तैयार हैं। इन नए आवासों का आवंटन जल्द ही शुरू किया जाएगा। विधानसभा सचिवालय इसके लिए आवश्यक व्यवस्थाएं कर रहा है। विधायकों को रहने में सुविधा हो, इसके लिए सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं।

    बिहार विधानसभा चुनाव 2025

    जागरण संवाददाता, पटना। नवनिर्वाचित विधायकों के लिए राज्य सरकार ने आवास व्यवस्था को अंतिम रूप देने की दिशा में तेजी ला दी है। राजधानी पटना स्थित दरोगा राय पथ स्थित सरकारी आवासीय कालोनी में बनाए गए नए डुप्लेक्स मकानों का फिनिशिंग कार्य अब अंतिम चरण में है।

    भवन निर्माण विभाग के अधिकारियों के अनुसार, पूरे परिसर में पेंटिंग, विद्युत कनेक्शन, स्वच्छता और फर्नीचर से जुड़े कार्य तेजी से पूरे किए जा रहे हैं ताकि नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों को जल्द से जल्द नए आवास उपलब्ध कराए जा सकें।

    सूत्रों के मुताबिक, इस बार आवास आवंटन की प्रक्रिया अधिक व्यवस्थित तरीके से की जाएगी। इसके लिए विधायकों को उनके विधानसभा क्षेत्र नंबर के आधार पर आवास आवंटित करने की तैयारी की गई है।

    दरोगा राय पथ की यह कालोनी लंबे समय से निर्माण के अंतिम चरण में थी। नए डुप्लेक्स मकान आधुनिक सुविधाओं से लैस हैं तथा सुरक्षा और पार्किंग की उचित व्यवस्था की गई है।

    परिसर में हरित क्षेत्र के विस्तार पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है ताकि वहां रहने वाले जनप्रतिनिधियों को बेहतर वातावरण मिल सके। भवन निर्माण विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि आवासों की चाबियां अगले कुछ हफ्तों में विधायकों को सौंप दी जाएंगी। इसके साथ ही पुराने क्वार्टरों को खाली कराने की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी।

