    लखीसराय में अवैध मिनी गन फैक्ट्री का भंडाफोड़: 30 से ज्यादा पिस्टल बरामद, 6 कारीगर गिरफ्तार

    By Mritunjai Mishra Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Sun, 16 Nov 2025 02:46 AM (IST)

    लखीसराय में पुलिस ने एक अवैध मिनी गन फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। इस कार्रवाई में 30 से अधिक पिस्तौलें बरामद की गई हैं और 6 कारीगरों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस गिरफ्तार किए गए कारीगरों से पूछताछ कर रही है ताकि इस अवैध धंधे के बारे में और जानकारी मिल सके।

    सूर्यगढ़ा थाना क्षेत्र के आनंदपुर में अवैध गन फैक्ट्री का पर्दाफाश। फोटो जागरण

    जागरण संवाददाता, लखीसराय। विशेष कार्यबल व सूर्यगढ़ा पुलिस को शनिवार को बड़ी सफलता हाथ लगी। इसके तहत एसटीएफ व सूर्यगढ़ा पुलिस ने शनिवार को सूर्यगढ़ा थाना क्षेत्र के सैदपुरा पंचायत अंतर्गत आनंदपुर गांव में छापेमारी कर अवैध मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन किया।

    इस छापेमारी अभियान में 30 से अधिक अर्धनिर्मित पिस्टल बरामद किया गया। इसके साथ ही घटनास्थल से छह लोगों के गिरफ्तार किए जाने की बात सामने आ रही है। यहां से गिरफ्तार किए गए कारीगर मुंगेर के रहने वाले बताए जाते हैं।

    एसटीएफ के पुलिस उपाधीक्षक सुमित आर्या ने बताया कि आनंदपुर गांव में छापेमारी की गई। इसमें मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन किया गया। यहां से 30 से अधिक अर्धनिर्मित पिस्टल बरामद किया गया है तथा कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है।

    इस मामले में अभी पुलिस गोपनीयता बरत रही है तथा गिरफ्तार लोगों का नाम तथा बरामद हथियार की जानकारी देने से मुकर रही है। कहा जाता है कि पुलिस गिरफ्तार लोगों से पूछताछ कर रही है तथा उनसे प्राप्त सूचना के आधार पर आगे की कार्रवाई कर रही है।

    इसलिए ही मामले में पुलिस कुछ भी नहीं बता रही है। वहीं दूसरी ओर बताया जाता है कि अवैध गन फैैक्ट्री किराए के मकान में संचालित किया जा रहा था।

    यहां पत्तल उद्योग के नाम पर लेथ मशीन लगाया था तथा इसकी आड़ में हथियार का निर्माण किया जा रहा था। घटना स्थल से पुलिस ने दो ट्रैक्टर सामान को जब्त किया है। बताया जाता है कि एसपी रविवार को इस मामले में प्रेस कांफ्रेंस कर मामले से पर्दा हटा सकते हैं।

