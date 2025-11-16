लखीसराय में अवैध मिनी गन फैक्ट्री का भंडाफोड़: 30 से ज्यादा पिस्टल बरामद, 6 कारीगर गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, लखीसराय। विशेष कार्यबल व सूर्यगढ़ा पुलिस को शनिवार को बड़ी सफलता हाथ लगी। इसके तहत एसटीएफ व सूर्यगढ़ा पुलिस ने शनिवार को सूर्यगढ़ा थाना क्षेत्र के सैदपुरा पंचायत अंतर्गत आनंदपुर गांव में छापेमारी कर अवैध मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन किया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इस छापेमारी अभियान में 30 से अधिक अर्धनिर्मित पिस्टल बरामद किया गया। इसके साथ ही घटनास्थल से छह लोगों के गिरफ्तार किए जाने की बात सामने आ रही है। यहां से गिरफ्तार किए गए कारीगर मुंगेर के रहने वाले बताए जाते हैं।

एसटीएफ के पुलिस उपाधीक्षक सुमित आर्या ने बताया कि आनंदपुर गांव में छापेमारी की गई। इसमें मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन किया गया। यहां से 30 से अधिक अर्धनिर्मित पिस्टल बरामद किया गया है तथा कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है।

इस मामले में अभी पुलिस गोपनीयता बरत रही है तथा गिरफ्तार लोगों का नाम तथा बरामद हथियार की जानकारी देने से मुकर रही है। कहा जाता है कि पुलिस गिरफ्तार लोगों से पूछताछ कर रही है तथा उनसे प्राप्त सूचना के आधार पर आगे की कार्रवाई कर रही है।