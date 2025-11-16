बिहार के परिणाम से झारखंड में भी कांग्रेस बैकफुट पर, हालात नहीं सुधरे तो पदाधिकारियों पर गिरेगी गाज

राज्य ब्यूरो, रांची। बिहार में चुनाव परिणाम झारखंड के कई सीनियर नेताओं के लिए चेतावनी भरा संदेश दे रहा है। खासकर उन नेताओं के लिए जिन्हें पार्टी में पद तो मिला है लेकिन, काम करने में पीछे रह जा रहे। ऐसे नेताओं की निगरानी शुरू कर दी जाएगी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद झारखंड के कांग्रेसी भी सकते में हैं। पार्टी के कई नेता कुछ बोल पाने की स्थिति में भी नहीं हैं। पार्टी के इन नेताओं को सदमा जैसा लगा हुआ है। बिहार में पार्टी की हार के बाद कई नेताओं के मुखर होने का खतरा पार्टी नेतृत्व को सताने लगा है। यही कारण है कि बयानबाजी पर रोक लगाने की कवायद शुरू हो गई है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर स्वीकार करते हैं कि पार्टी का प्रदर्शन उम्मीदों से कहीं पीछे रहा।