'पीएम मोदी-सीएम नीतीश के सुशासन से समृद्धि के संकल्प पर जनता ने लगाई मुहर', बोले डिप्टी सीएम विजय सिन्हा

राज्य ब्यूरो, पटना। विधानसभा चुनाव के परिणामों पर प्रतिक्रिया देते हुए बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने कहा कि इस चुनाव में एनडीए को मिली सफलता विकास के प्रति जनविश्वास के जनादेश का द्योतक है। यह जनादेश लोकतंत्र के प्रति बिहार के सभी वर्गों में विद्यमान जन आस्था को भी रेखांकित करता है।

चुनाव प्रक्रिया के क्रम में कई बार भ्रम, संशय और सामाजिक विभाजन पैदा करने के प्रयास किए गए। लेकिन, बिहार की जनता ने देश के सामने परिपक्वता एवं सूझबूझ की मिसाल पेश करते हुए ऐतिहासिक भागीदारी के साथ जनादेश का इतिहास रचा है ।

सिन्हा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सक्षम नेतृत्व ने इस चुनाव में लोगों के सामने सुशासन से समृद्धि का एक सुस्पष्ट एजेंडा सामने रखा। जिसे लोगों ने 46.6 प्रतिशत मतों और 202 सीटों के अभूतपूर्व जनसमर्थन के साथ गले लगाया।

मत प्रतिशत के लिहाज से देखा जाए तो यह विधानसभा चुनाव के इतिहास का सबसे बड़ा मैंडेट है। करीब दो दशकों तक सत्ता में रहने के बाद इस प्रकार का जनादेश मिलना डबल इंजन सरकार के ईमानदार और जनप्रतिबद्ध सुशासन का प्रमाण है।