    Ravi Kishan Vs Khesari Lal: चुनावी मैदान में भोजपुरी सितारों की जुबानी जंग, सियासी माहौल गर्म

    By Rajat Kumar Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Thu, 30 Oct 2025 01:19 PM (IST)

    बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में भोजपुरी सितारों रवि किशन और खेसारी लाल यादव के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। खेसारी राजद के टिकट पर छपरा से उम्मीदवार हैं, जबकि रवि किशन भाजपा के स्टार प्रचारक हैं। दोनों एक दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगा रहे हैं। खेसारी ने रवि किशन पर भोजपुरी सिनेमा के लिए कुछ न करने का आरोप लगाया, वहीं रवि किशन ने खेसारी को भोजपुरी इंडस्ट्री के बुरे दौर के लिए जिम्मेदार ठहराया।

    खेसारी लाल यादव और रवि किशन। फाइल फोटो

    राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Election 2025) ने भोजपुरी फिल्मों के दो सितारों रवि किशन और खेसारी लाल यादव के बीच खटास बढ़ा दी है। खेसारी लाल यादव राजद के टिकट पर छपरा विधानसभा सीट से उम्मीदवार हैं, तो सांसद रवि किशन बतौर भाजपा स्टार प्रचारक विधानसभा चुनाव में सक्रिय हैं।

    पिछले एक सप्ताह से दोनों पक्षों की ओर से लगातार बयानबाजी की जा रही है। उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के द्वारा खेसारी लाल को नाचने वाला कहने के बाद दोनों पक्षों की ओर से जुबानी जंग और बढ़ गई।

    खेसारी लाल यादव ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उनकी पार्टी (भाजपा) में तो चार-चार नचनिया हैं। उनका इशारा भोजपुरी फिल्मों के सितारे मनोज तिवारी, रवि किशन, दिनेश लाल निरहुआ और पवन सिंह की ओर था।

    इसी तरह, खेसारी के राजद से चुनाव लड़ने पर जब रवि किशन से प्रतिक्रिया मांगी गई तो उन्होंने कहा कि पहले वह (खेसारी) हिंदुत्व के नाम पर भोजपुरी फिल्मों में आगे बढ़े मगर अब ऐसा नहीं कर पा रहे। अगर छोटा भाई भी अधर्मी हुआ तो बाण चलाना पड़ेगा।

    रवि किशन ने भोजपुरी फिल्मों के बुरे दौर के लिए भी इशारों में खेसारी लाल को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि जिस भोजपुरी इंडस्ट्री को हमने राष्ट्रीय पुरस्कार दिलाया, उसका इनलोगों ने क्या हश्र कर दिया। इन लोगों को मशाल देकर हम सदन में गए थे। हम सदन में क्या चले गए, इनलोगों ने भोजपुरी को बेच दिया। इनलोगों से पूछा जाना चाहिए कि भोजपुरी इंडस्ट्री क्यों बंद हो गई? जिस छपरा में मेरी फिल्में सिल्वर जुबली चलती थी, वहां आज एक दर्शक नहीं है।

    खेसारी ने इस पर पलटवार करते हुए कहा कि धर्म के नाम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। रवि किशन, मनोज तिवारी, दिनेश लाल निरहुआ और पवन सिंह मुझसे पहले इंडस्ट्री में आए। इनलोगों ने मेरे लिए रास्ता बनाया मगर जब यह राजनीति में आए तो इन्होंने भोजपुरी सिनेमा के लिए कुछ नहीं किया। जिन लोगों ने उन्हें स्टार बनाया, उनके लिए इन लोगों ने जीरो काम किया।

    खेसारी लाल ने रवि किशन के गोरखपुर में श्मशान घाट के उद्घाटन पर दिए गए चार साल पुराने बयान पर चुटकी लेते हुए कहा कि रवि भइया तो जीने के लिए कुछ बनाते नहीं हैं, वह तो मरने के लिए बनाते हैं। कहते हैं कि गोरखपुर में मरोगो तो सीधे स्वर्ग में जाओगे। उनकी जोकरई पर सीएम योगी भी हंसते हैं।

