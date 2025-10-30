बिहार चुनाव को लेकर सक्रिय हुए पवन सिंह, बीजेपी के बड़े नेताओं से की मुलाकात; स्टार प्रचार की निभाएंगे भूमिका

जागरण संवाददाता, आरा। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह ने मंगलवार की रात बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पटना में भाजपा के दिग्गज नेताओं से मुलाकात की। यह मुलाकात सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई, जिसमें चुनावी रणनीति पर सार्थक चर्चा की गई।

बैठक में बिहार चुनाव प्रभारी एवं केन्द्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, भाजपा के वरिष्ठ नेता विनोद तावड़े और राष्ट्रीय महामंत्री ऋतु राज सिन्हा मौजूद रहे। सूत्रों के मुताबिक, बैठक में बिहार विधानसभा चुनाव के विभिन्न मुद्दों और चुनाव प्रचार पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया। मुलाकात के बाद पवन सिंह ने अपने फेसबुक से मीडिया पर पोस्ट करते हुए 'जय एनडीए, जय बिहार' लिखा है।