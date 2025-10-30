Language
    बिहार चुनाव को लेकर राबड़ी देवी का पहला बयान, पूछा- PM मोदी और शाह इतनी सभाएं क्यों कर रहे?

    By Nishant Bharti Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Thu, 30 Oct 2025 12:36 PM (IST)

    बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने बिहार चुनाव को लेकर पीएम मोदी और अमित शाह पर निशाना साधा। उन्होंने सवाल किया कि अगर विकास हुआ है तो रैलियां क्यों हो रही हैं? राबड़ी देवी ने विपक्ष की तैयारी का दावा करते हुए कहा कि जनता बदलाव चाहती है और इस बार विपक्ष की सरकार बनेगी।

    राबड़ी देवी का पहला बयान

    डिजिटल डेस्क, पटना।  बिहार में विधान चुनाव के पहले चरण के मतदान में अब कुछ दिनों को समय ही बचा है। ऐसे में नेताओं का एक दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। इसी कड़ी में बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री और राजद नेता राबड़ी देवी ने पीएम मोदी और अमित शाह पर जोरदार हमला बोला है।

    उन्होंने कहा कि, "वे (पीएम मोदी और अमित शाह) कोई काम नहीं करते, बस हम पर हमला करते हैं। अगर उन्होंने इतना विकास किया है, तो फिर 'लुकड़ सभा (अनिश्चितता के भाव में की जाने वाली सभा )' क्यों कर रहे हैं? यह उन्हें शोभा नहीं देता। उन्हें शर्म आनी चाहिए।"

