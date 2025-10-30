बिहार चुनाव को लेकर राबड़ी देवी का पहला बयान, पूछा- PM मोदी और शाह इतनी सभाएं क्यों कर रहे?

डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार में विधान चुनाव के पहले चरण के मतदान में अब कुछ दिनों को समय ही बचा है। ऐसे में नेताओं का एक दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। इसी कड़ी में बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री और राजद नेता राबड़ी देवी ने पीएम मोदी और अमित शाह पर जोरदार हमला बोला है।

उन्होंने कहा कि, "वे (पीएम मोदी और अमित शाह) कोई काम नहीं करते, बस हम पर हमला करते हैं। अगर उन्होंने इतना विकास किया है, तो फिर 'लुकड़ सभा (अनिश्चितता के भाव में की जाने वाली सभा )' क्यों कर रहे हैं? यह उन्हें शोभा नहीं देता। उन्हें शर्म आनी चाहिए।"

