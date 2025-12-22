Language
    Bihar Politics: अचानक मोदी से मिलने क्यों गए नीतीश कुमार? JDU के सीनियर नेता ने बताई पूरी बात

    By Bhuwaneshwar Vatsyayan Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 06:59 PM (IST)

    जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मुलाकात से बिहार के विकास को गति मिलेगी। यह मु ...और पढ़ें

    दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मिलते सीएम नीतीश कुमार।

    राज्य ब्यूरो, पटना। जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने सोमवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मुलाकात से बिहार के विकास को गति मिलेगी।

    जदयू प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की मुलाकात बिहार के सर्वांगीण विकास में परस्पर सहयोग को और मजबूत करेगी और राज्य को विकसित बनाने के लक्ष्य में एक अहम कड़ी साबित होगी।

    उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य में डबल इंजन की एनडीए सरकार आने वाले वर्षों में बिहार को देश के शीर्ष दस विकसित राज्यों में शामिल करने के लिए मिशन मोड में काम कर रही है।

    उन्होंने कहा कि दो दूरदर्शी और विकासपरक नेताओं की यह जोड़ी ‘नए बिहार’ के निर्माण की दिशा में पूरी तरह संकल्पित है और इसका लाभ सीधे राज्य की 14 करोड़ जनता को मिलेगा।

