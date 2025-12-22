Language
    PM से CM की मुलाकात में क्‍या हुई बात? दिल्‍ली में प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी व गृह मंत्री अमित शाह से म‍िले नीतीश कुमार

    By Bhuwaneshwar Vatsyayan Edited By: Vyas Chandra
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 06:01 PM (IST)

    Bihar News: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान कई महत् ...और पढ़ें

    प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी से बातचीत करते सीएम नीतीश कुमार, साथ में केंद्रीय मंत्री ललन सिंंह व ड‍िप्‍टी सीएम सम्राट चौधरी। आइपीआरडी

    राज्य ब्यूरो, पटना। Bihar Politics: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व गृह मंत्री अमित शाह से उनके आवास पर भेंट की। मुलाकात के दौरान केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह व उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी मौजूद थे।

    बिहार में एनडीए की नयी सरकार के गठन के बाद यह पहला मौका था जब दिल्ली जाकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व गृह मंत्री अमित शाह से औपचारिक भेंट की।

    मालूम हाे कि एनडीए की नई सरकार के शपथ ग्रहण के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पटना में मौजूद थे। CM Nitish Kumar देर शाम पटना लौट आए।

    बिहार के मुद्दों पर पीएम संग हुई चर्चा 

    मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से प्रधानमंत्री Narendra Modi की मुलाकात लगभग 30 मिनट तक चली। इस दौरान बिहार से जुड़े मसले व संसद में आए नए बिल पर भी चर्चा हुई।

    मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को सात निश्चय-तीन के बारे में जानकारी दी। उन्होंने इस योजना के तहत शुरू होने वाली योजनाओं और उनके लिए वित्त प्रबंधन पर भी चर्चा की।

    एनडीए सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार डबल इंजन की सरकार में लोकहित से जुड़े योजनाओं के विस्तार व राजनीतिक मसलों पर भी चर्चा हुई। 

    एक दिन पहले दिल्‍ली गए थे सीएम 

    प्रधानमंत्री से मिलने के बाद मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी भेंट की। इस मुलाकात काे भी औपचारिक मुलाकात बताया गया। इस मुलाकात के दौरान भी एनडीए से जुड़े विषयों पर चर्चा हुई।

    केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह व उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी इस दौरान मौजूद थे। मालूम हो कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रविवार को दिल्ली गए थे। पूर्व से तय कार्यक्रम के तहत उन्हें सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व गृह मंत्री अमित शाह से मिलना था।

    इस मुलाकात में क्‍या-क्‍या बातचीत हुई, इसपर सभी की नजरें टिकी हुई थीं। 