दिल्ली में सत्ता की हलचल: पीएम से नीतीश की लंबी बातचीत, जदयू का दावा- राजद में बढ़ी टूट की बेचैनी
राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार में हिजाब विवाद को लेकर सियासत गरम है और इसी बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की दिल्ली यात्रा ने राजनीतिक हलकों में नई चर्चाओं को जन्म दे दिया है। सोमवार को नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से अलग-अलग मुलाकात की। इन बैठकों को बिहार की वर्तमान राजनीति, आने वाले दिनों की रणनीति और केंद्र–राज्य संबंधों के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है।
नीतीश कुमार ने अमित शाह के आवास जाकर उनसे मुलाकात की।
दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीच करीब 30 मिनट तक बातचीत हुई। इस दौरान नीतीश कुमार के साथ केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह और बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी मौजूद थे।
तीनों नेता एक ही कार से प्रधानमंत्री आवास पहुंचे, जिसे राजनीतिक संकेतों के तौर पर देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि बातचीत के दौरान बिहार की राजनीतिक स्थिति, हालिया हिजाब विवाद और विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई।
बीते रोज दिल्ली रवाना हुए थे सीएम नीतीश
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रविवार को पटना से दिल्ली रवाना हुए थे। बिहार विधानसभा चुनाव में भारी जीत के बाद यह उनकी पहली दिल्ली यात्रा मानी जा रही है, ऐसे में इस दौरे को और भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
सियासी जानकारों के अनुसार, नीतीश की यह मुलाकात केवल शिष्टाचार तक सीमित नहीं थी, बल्कि आने वाले समय की रणनीति पर भी मंथन हुआ है।
विकास के रोडमैप पर हुई चर्चा
प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद नीतीश कुमार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पहुंचे। यहां दोनों नेताओं के बीच लगभग 20 मिनट तक बातचीत हुई।
सूत्रों के मुताबिक, इस बैठक में राज्यसभा की संभावित सीटों, बिहार के विकास रोडमैप और केंद्र से मिलने वाली योजनाओं पर विस्तार से चर्चा हुई। साथ ही, राज्य की कानून-व्यवस्था और सामाजिक मुद्दों को लेकर भी विचार-विमर्श हुआ बताया जा रहा है।
बिहार की राजनीति में बयानबाजी का दौर
इधर, इन मुलाकातों के बीच बिहार की राजनीति में बयानबाजी का दौर भी तेज हो गया है। जनता दल (यूनाइटेड) ने एक बार फिर राष्ट्रीय जनता दल में टूट का दावा किया है।
जदयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने मीडिया से बातचीत में कहा कि तेजस्वी यादव के कई विधायक असंतोष में हैं और पार्टी के भीतर बेचैनी साफ देखी जा सकती है।
उन्होंने दावा किया कि राजद के कई विधायक जदयू के संपर्क में हैं और सही समय आने पर बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम देखने को मिल सकता है।
नीरज कुमार ने यह भी कहा कि यह पहली बार नहीं है, जब उन्होंने राजद में टूट की बात कही हो। इससे पहले भी वह 17 से 18 विधायकों के संपर्क में होने का दावा कर चुके हैं।
उनके मुताबिक, राजद विधायकों को पार्टी के भीतर भविष्य को लेकर अनिश्चितता महसूस हो रही है, जिससे वे विकल्प तलाश रहे हैं।
राजद ने दावों को किया खारिज
हालांकि, राजद की ओर से इन दावों को सिरे से खारिज किया जाता रहा है। पार्टी नेताओं का कहना है कि जदयू केवल राजनीतिक दबाव बनाने के लिए ऐसे बयान दे रही है।
बावजूद इसके, नीतीश कुमार की दिल्ली यात्रा और जदयू के ताजा दावों ने बिहार की राजनीति में हलचल जरूर बढ़ा दी है।
कुल मिलाकर, हिजाब विवाद, दिल्ली में शीर्ष नेताओं से मुलाकात और राजद में टूट के दावों ने बिहार की राजनीति को एक बार फिर केंद्र में ला दिया है।
आने वाले दिनों में यह साफ हो सकेगा कि ये मुलाकातें और बयानबाजी केवल सियासी शोर हैं या फिर किसी बड़े राजनीतिक बदलाव की भूमिका।
