बिहार में अपराध पर नकेल: गृह मंत्री सम्राट चौधरी का एक्शन प्लान
बिहार के नए गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने पदभार संभालते ही राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने पूर्व डीजीपी अधिकारियों से परामर्श कर फीडबैक लिया और पुलिस अधिकारियों को संगठित अपराध पर सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था और सुशासन सरकार की प्राथमिकता है और अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा।
राज्य ब्यूरो, पटना। Bihar News: गृह मंत्री की कुर्सी संभालते ही सम्राट चौधरी (Deputy CM Samrat Chaudhary) मंगलवार को एक्शन में दिखे।
उन्होंने पदभार ग्रहण करने के तुरंत बाद राज्य की विधि-व्यवस्था को लेकर गृह विभाग के अधिकारियों और डीजीपी के साथ करीब दो घंटे तक बैठक की।
इसके साथ उन्होंने राज्य के पूर्व डीजीपी अधिकारियों के साथ भी मंत्रणा की और उनका फीडबैक लिया। इसमें पूर्व डीजीपी नीलमणि, डीएन गौतम, केएस द्विवेदी जैसे नाम शामिल रहे।
पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडेय भी पुलिस मुख्यालय में नजर आए। सम्राट चौधरी ने पुलिस पदाधिकारियों को संगठित अपराध पर सख्त एक्शन लेने का निर्देश दिया है।
यह भी पढ़ें- Bihar: 400 माफिया की सूची तैयार, गृह मंत्रालय संभालते ही एक्शन में सम्राट चौधरी, जेल में खाने पर भी सख्त निर्देश
विधि व्यवस्था में न हो कोई कोताही
बैठक के दौरान पुलिस पदाधिारियों ने उन्हें प्रेजेंटेशन भी दिखाया जिसमें पुलिस की कार्यप्रणाली के साथ उपलिब्धयों और आंकड़ों का जिक्र था।
उन्होंने पुलिस पदाधिकारियों से स्पष्ट कहा कि विधि-व्यवस्था और सुशासन सरकार की प्राथमिकता है। इसमें किसी भी तरह की कोई कोताही न की जाए।
इसके पूर्व सम्राट चौधरी करीब 12 बजे पुलिस मुख्यालय पहुंचे। डीजीपी विनय कुमार और अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने उनकी अगुवानी की।
बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस-एक की बटालियन ने उन्हें गार्ड आफ आनर दिया। इसके बाद वह सीधे दूसरे तल िस्थत अपने कक्ष में पहुंचे और पदभार ग्रहण किया।
इस दौरान डीजीपी और अपर मुख्य सचिव के साथ बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम के डीजी आलोक राज, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के डीजी जितेंद्र सिंह गंगवार, अग्निशमन एवं होमगार्ड की डीजी शोभा ओहटकर, एडीजी विधि-व्यवस्था पंकज कुमार दराद समेत कई वरीय अधिकारी मौजूद रहे।
यह भी पढ़ें- बिहार में Yogi मॉडल नहीं; हरिहरनाथ मंदिर पहुंचे डिप्टी सीएम ने बताया, बोले-सोनपुर में बनेगा इंटरनेशनल एयरपोर्ट
सम्राट चौधरी ने इससे पूर्व सोनपुर के बाबा हरिहरनाथ मंदिर में पूजा-अर्चना भी की। उन्होंने कहा कि बिहार में नीतीश कुमार ने सुशासन का राज स्थापित किया है।
उनके किए गए काम को ही आगे बढ़ाया जाएगा। अपराधियों को किसी हाल में बख्शा नहीं जाएगा चाहे वह कोई भी हो। माफिया राज की समाप्ति होगी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।