बिहार में अपराध पर नकेल: गृह मंत्री सम्राट चौधरी का एक्शन प्लान

राज्य ब्यूरो, पटना। Bihar News: गृह मंत्री की कुर्सी संभालते ही सम्राट चौधरी (Deputy CM Samrat Chaudhary) मंगलवार को एक्शन में दिखे।

उन्होंने पदभार ग्रहण करने के तुरंत बाद राज्य की विधि-व्यवस्था को लेकर गृह विभाग के अधिकारियों और डीजीपी के साथ करीब दो घंटे तक बैठक की।

इसके साथ उन्होंने राज्य के पूर्व डीजीपी अधिकारियों के साथ भी मंत्रणा की और उनका फीडबैक लिया। इसमें पूर्व डीजीपी नीलमणि, डीएन गौतम, केएस द्विवेदी जैसे नाम शामिल रहे।

पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडेय भी पुलिस मुख्यालय में नजर आए। सम्राट चौधरी ने पुलिस पदाधिकारियों को संगठित अपराध पर सख्त एक्शन लेने का निर्देश दिया है।

विध‍ि व्‍यवस्‍था में न हो कोई कोताही

बैठक के दौरान पुलिस पदाधिारियों ने उन्‍हें प्रेजेंटेशन भी दिखाया जिसमें पुलिस की कार्यप्रणाली के साथ उपलिब्धयों और आंकड़ों का जिक्र था।

उन्होंने पुलिस पदाधिकारियों से स्पष्ट कहा कि विधि-व्यवस्था और सुशासन सरकार की प्राथमिकता है। इसमें किसी भी तरह की कोई कोताही न की जाए।

इसके पूर्व सम्राट चौधरी करीब 12 बजे पुलिस मुख्यालय पहुंचे। डीजीपी विनय कुमार और अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने उनकी अगुवानी की।

बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस-एक की बटालियन ने उन्हें गार्ड आफ आनर दिया। इसके बाद वह सीधे दूसरे तल िस्थत अपने कक्ष में पहुंचे और पदभार ग्रहण किया।

इस दौरान डीजीपी और अपर मुख्य सचिव के साथ बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम के डीजी आलोक राज, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के डीजी जितेंद्र सिंह गंगवार, अग्निशमन एवं होमगार्ड की डीजी शोभा ओहटकर, एडीजी विधि-व्यवस्था पंकज कुमार दराद समेत कई वरीय अधिकारी मौजूद रहे।