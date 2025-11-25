Language
    बिहार में Yogi मॉडल नहीं; हरिहरनाथ मंदिर पहुंचे ड‍िप्‍टी सीएम ने बताया, बोले-सोनपुर में बनेगा इंटरनेशनल एयरपोर्ट

    By Gangesh Gunjan Edited By: Vyas Chandra
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 04:54 PM (IST)

    Bihar Politics: बिहार के उपमुख्यमंत्री ने हरिहरनाथ मंदिर का दौरा किया और सोनपुर में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने की घोषणा की। उन्होंने राज्य में क्राइम कंट्रोल के लिए नीतीश कुमार के सुशासन को आगे बढ़ाने की बात कही। मंदिर में उन्होंने राज्य की समृद्धि की कामना की।

    सोनपुर में बाबा हरिहर नाथ की पूजा-अर्चना करते उपमुख्‍यमंत्री सह गृहमंत्री सम्राट चौधरी। जागरण

    जागरण संवाददाता, हाजीपुर। Bihar News: उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी (Deputy CM Samrat Chaudhary)  ने गृह विभाग का कार्यभार संभालने से पहले मंगलवार को सोनपुर स्थित बाबा हरिहरनाथ मंदिर में पूजा-अर्चना की।

    उन्होंने बाबा का आशीर्वाद लिया और कामना की कि उनके आशीर्वाद से बिहार और अधिक तरक्की करे। पूजा-अर्चना के बाद मीडिया से बात की।

    सुशासन का राज रहेगा स्‍थापित 

    उन्होंने कहा कि राज्य में सुशासन है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में आगे भी सुशासन स्थापित होता रहेगा। नीतीश कुमार ने अब तक जो कार्य किए हैं, उसी को आगे बढ़ाने का काम होगा।

    बिहार पूरी तरह उनके नेतृत्व में सुशासन की दिशा में आगे बढ़ेगा। डिप्‍टी सीएम ने कहा क‍ि उन्होंने सोनपुर को एक तरह से गोद लिया है।

    सोनपुर में बनेगा मरीन ड्राइव 

    यहां मरीन ड्राइव का निर्माण किया जाएगा और मंदिर परिसर को पूर्ण रूप से कारिडोर के रूप में विकसित किया जाएगा।

    उन्होंने दावा किया कि बिहार सरकार सोनपुर को बड़ा शहर बनाने की दिशा में काम कर रही है और अगले पांच वर्षों में सोनपुर पूरी तरह बदला हुआ दिखेगा।

    उन्होंने कहा कि स्थानीय सांसद राजीव प्रताप रूडी भी लगातार प्रयासरत हैं। इंटरनेशनल एयरपोर्ट (International Airport) के लिए पहल शुरू कर दी गई है।

    आने वाले समय में दुनिया की नजर में सोनपुर महत्वपूर्ण स्थान के रूप में उभरेगा। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में सुशासन है और नीतीश कुमार के नेतृत्व में लगातार सुशासन स्थापित होगा।

    UP मॉडल पर चुप रहे सम्राट 

    और उन्होंने जो काम किया है उसी को आगे बढ़ने का काम किया जाएगा। पूर्ण रूप से नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार सुशासन है और आगे भी रहेगा।

    बिहार में योगी माॅडल (Yogi Model) के सवाल पर सम्राट चौधरी कुछ नहीं बोले। इस मौके पर प्रदेश भाजपा प्रवक्ता उपेंद्र सिंह, पूर्व मंत्री कृष्ण कुमार मंटू,सांसद प्रतिनिधि राकेश कुमार सिंह, सिवान जिला प्रभारी लाल बाबू सिंह कुशवाहा आदि मौजूद थे।

    हरिहरनाथ मंदिर न्यास समिति के सचिव विजय कुमार सिंह लल्ला, कोषाध्यक्ष निर्भय कुमार और सांसद प्रतिनिधि राकेश कुमार सिंह ने उपमुख्यमंत्री को अंगवस्त्र एवं बाबा हरिहरनाथ का प्रतीक चिह्न भेंट कर सम्मानित किया।