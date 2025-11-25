राज्य ब्यूरो, पटना। Bihar News: गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि स्कूल-कॉलेज में लड़कियों से छेड़खानी रोकने के लिए एंटी रोमियो स्क्वायड का गठन किया जाएगा। इस दस्ते में सिर्फ महिलाएं तैनात होंगी। पदभार ग्रहण करने के बाद गृह मंत्री ने पूर्व डीजीपी और वर्तमान में पुलिस मुख्यालय के वरीय अधिकारियों के साथ करीब दो घंटे तक बैठक कर मंत्रणा की। नीतीश के सुशासन को बढ़ाएंगे आगे इसके बाद प्रेस वार्ता में सम्राट ने कहा कि नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar) के निर्देश पर उन्होंने गृह मंत्री का प्रभार संभाला है। वह उनके सुशासन के काम को आगे बढ़ाएंगे। लाॅ एंड आर्डर को और बेहतर किया जाएगा।

साइबर अपराध पर नियंत्रण की कार्रवाई की जाएगी। जेल की विशेष निगरानी होगी। जेल में मोबाइल कैसे पहुंचता है, इसकी समीक्षा की जाएगी। बिना डॉक्टर की अनुमति के जेल में किसी को भी खाना ले जाने की अनुमति नहीं होगी। उन्होंने कहा कि इंटरनेट मीडिया पर की भी निगरानी बढ़ाई जाएगी। इंटरनेट मीडिया पर किसी को भी गाली देने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। जमीन, बालू और शराब माफिया को चिन्हित कर कार्रवाई की जाएगी। स्पीडी ट्रायल भी बढ़ाया जाएगा। संपत्ति जब्ती के लिए 400 से अधिक अपराधियों को चिन्हित किया गया है। सरकार ने न्‍यायालय में आवेदन दिया है। दो की सहमत‍ि मिल गई है। उनकी संपत्‍ति‍ जब्‍त की जाएगी। वर्तमान व पूर्व डीजीपी के साथ कर रहे मंत्रणा इससे पूर्व सम्राट चौधरी ने गृह मंत्री का कामकाज संभाला। इसके बाद गृह मंत्री ने पूर्व डीजीपी के साथ पुलिसिंग के मुद्दे पर मंत्रणा की। इनमें पूर्व डीजीपी नीलमणि, डीएन गौतम, केएस द्विवेदी शामिल रहे।