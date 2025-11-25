गृह मंत्रालय संभालते ही एक्शन में सम्राट चौधरी, लड़कियों की सुरक्षा, माफिया को चेतावनी, और क्या कहा? यहां पढ़िये
Bihar Politics: बिहार के नए गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने पदभार संभालते ही एंटी रोमियो स्क्वाड को पुनर्जीवित करने और माफियाओं को कड़ी चेतावनी देने जैसे कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। उन्होंने अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपनी प्राथमिकता पर जोर दिया है।
राज्य ब्यूरो, पटना। Bihar News: गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि स्कूल-कॉलेज में लड़कियों से छेड़खानी रोकने के लिए एंटी रोमियो स्क्वायड का गठन किया जाएगा। इस दस्ते में सिर्फ महिलाएं तैनात होंगी।
पदभार ग्रहण करने के बाद गृह मंत्री ने पूर्व डीजीपी और वर्तमान में पुलिस मुख्यालय के वरीय अधिकारियों के साथ करीब दो घंटे तक बैठक कर मंत्रणा की।
नीतीश के सुशासन को बढ़ाएंगे आगे
इसके बाद प्रेस वार्ता में सम्राट ने कहा कि नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar) के निर्देश पर उन्होंने गृह मंत्री का प्रभार संभाला है। वह उनके सुशासन के काम को आगे बढ़ाएंगे। लाॅ एंड आर्डर को और बेहतर किया जाएगा।
साइबर अपराध पर नियंत्रण की कार्रवाई की जाएगी। जेल की विशेष निगरानी होगी। जेल में मोबाइल कैसे पहुंचता है, इसकी समीक्षा की जाएगी।
बिना डॉक्टर की अनुमति के जेल में किसी को भी खाना ले जाने की अनुमति नहीं होगी। उन्होंने कहा कि इंटरनेट मीडिया पर की भी निगरानी बढ़ाई जाएगी।
इंटरनेट मीडिया पर किसी को भी गाली देने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। जमीन, बालू और शराब माफिया को चिन्हित कर कार्रवाई की जाएगी। स्पीडी ट्रायल भी बढ़ाया जाएगा।
संपत्ति जब्ती के लिए 400 से अधिक अपराधियों को चिन्हित किया गया है। सरकार ने न्यायालय में आवेदन दिया है। दो की सहमति मिल गई है। उनकी संपत्ति जब्त की जाएगी।
वर्तमान व पूर्व डीजीपी के साथ कर रहे मंत्रणा
इससे पूर्व सम्राट चौधरी ने गृह मंत्री का कामकाज संभाला। इसके बाद गृह मंत्री ने पूर्व डीजीपी के साथ पुलिसिंग के मुद्दे पर मंत्रणा की। इनमें पूर्व डीजीपी नीलमणि, डीएन गौतम, केएस द्विवेदी शामिल रहे।
इस दौरान वर्तमान डीजीपी विनय कुमार, गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी, सचिव प्रणव कुमार, डीजी आलोक राज, डीजी शोभा अहोटकर, अपर पुलिस महानिदेशक केके सिंह समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। इसके पूर्व गृह मंत्री को बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस बल-1 की बटालियन ने गार्ड आफ आनर दिया।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।