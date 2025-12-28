उन्होंने एलान किया कि पांच जनवरी से प्रदेश भर में मनरेगा बचाओ अभियान शुरू होगा। क्योंकि यह कोई साधारण योजना नहीं, बल्कि भारत के संविधान से प्राप्त काम के अधिकार का मामला है, जिसकी रक्षा हर हाल में की जाएगी।

गांधी मैदान स्थित गांधी प्रतिमा तक पैदल मार्च के दौरान सभी कांग्रेसजनों को लोकतंत्र की मजबूती और संरक्षण की प्रतिज्ञा भी दिलाई।

इस दौरान नेताओं ने गांधी मैदान स्थित बापू की प्रतिमा तक पैदल मार्च भी किया। इस दौरान लोकतंत्र की मजबूती का प्रण भी लिया गया। सदाकत आश्रम में आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने की।

राज्य ब्यूरो, पटना। Bihar Politics: भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 141वां जबकि सेवा दल का 102वां स्थापना रविवार को प्रदेश मुख्यालय सदाकत आश्रम में मनाया गया।

ग्रामीण मजदूरों के सम्मान, रोजगार, मजदूरी तथा समय पर भुगतान के अधिकार के लिए एकजुट होकर संघर्ष करेगी और मांग आधारित रोजगार व ग्राम सभा के अधिकारों की रक्षा करेगी।

मनरेगा से गांधी जी का नाम हटाने का करेंगे विरोध

मनरेगा से महात्मा गांधी का नाम मिटाने तथा मजदूरों के अधिकारों को खैरात में बदलने की किसी भी साजिश का लोकतांत्रिक तरीके से विरोध किया जाएगा।

पदयात्रा के दौरान राजेंद्र बाबू की समाधि स्थल पर राजेश राम एवं वरिष्ठ कांग्रेसजनों ने राजेंद्र प्रसाद की मूर्ति पर माल्यार्पण भी किया।

इस दौरान आम जनता से कांग्रेस नेतागण मनरेगा कानून के रक्षार्थ एकजुट होने की अपील करते हुए जनसंपर्क भी किया गया।

मौके पर शाहनवाज आलम, शकील अहमद, प्रेमचंद्र मिश्रा, असितनाथ तिवारी, राजेश राठौड़, शशि रंजन, गुंजन पटेल, शशांत शेखर नीतू निषाद, कुमार आशीष के अलावा अनेक कांग्रेस नेता-कार्यकर्ता उपस्थित रहे।