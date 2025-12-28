Language
    मनरेगा का नाम बदले जाने के लिए आंदोलन शुरू करेगी कांग्रेस, स्‍थापना द‍िवस पर निकाली पदयात्रा

    By Sunil Raj Edited By: Vyas Chandra
    Updated: Sun, 28 Dec 2025 06:12 PM (IST)

    कांग्रेस ने अपने 141वें स्थापना दिवस पर पटना में पदयात्रा निकाली। इस दौरान लोकतंत्र की मजबूती का संकल्प लिया गया। प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने घोषणा की ...और पढ़ें

    Hero Image

    प्रदेश मुख्‍यालय में नारा बुलंद करते अध्‍यक्ष राजेश राम

    राज्य ब्यूरो, पटना। Bihar Politics: भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 141वां जबकि सेवा दल का 102वां स्थापना रविवार को प्रदेश मुख्यालय सदाकत आश्रम में मनाया गया।

    इस दौरान नेताओं ने गांधी मैदान स्थित बापू की प्रतिमा तक पैदल मार्च भी किया। इस दौरान लोकतंत्र की मजबूती का प्रण भी लिया गया। सदाकत आश्रम में आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने की।

    पांच जनवरी से शुरू होगा मनरेगा बचाओ अभियान

    गांधी मैदान स्थित गांधी प्रतिमा तक पैदल मार्च के दौरान सभी कांग्रेसजनों को लोकतंत्र की मजबूती और संरक्षण की प्रतिज्ञा भी दिलाई।

    उन्होंने एलान किया कि पांच जनवरी से प्रदेश भर में मनरेगा बचाओ अभियान शुरू होगा। क्योंकि यह कोई साधारण योजना नहीं, बल्कि भारत के संविधान से प्राप्त काम के अधिकार का मामला है, जिसकी रक्षा हर हाल में की जाएगी।

    ग्रामीण मजदूरों के सम्मान, रोजगार, मजदूरी तथा समय पर भुगतान के अधिकार के लिए एकजुट होकर संघर्ष करेगी और मांग आधारित रोजगार व ग्राम सभा के अधिकारों की रक्षा करेगी।

    मनरेगा से गांधी जी का नाम हटाने का करेंगे विरोध 

    मनरेगा से महात्मा गांधी का नाम मिटाने तथा मजदूरों के अधिकारों को खैरात में बदलने की किसी भी साजिश का लोकतांत्रिक तरीके से विरोध किया जाएगा। 

    पदयात्रा के दौरान राजेंद्र बाबू की समाधि स्थल पर राजेश राम एवं वरिष्ठ कांग्रेसजनों ने राजेंद्र प्रसाद की मूर्ति पर माल्यार्पण भी किया।

    इस दौरान आम जनता से कांग्रेस नेतागण मनरेगा कानून के रक्षार्थ एकजुट होने की अपील करते हुए जनसंपर्क भी किया गया।

    मौके पर शाहनवाज आलम, शकील अहमद, प्रेमचंद्र मिश्रा, असितनाथ तिवारी, राजेश राठौड़, शशि रंजन, गुंजन पटेल, शशांत शेखर नीतू निषाद, कुमार आशीष के अलावा अनेक कांग्रेस नेता-कार्यकर्ता उपस्थित रहे।