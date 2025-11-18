'बिहार कांग्रेस में भाजपा के स्लीपर सेल...', आनंद माधव ने लगाए गंभीर आरोप; इस दिग्गज नेता का लिया नाम

राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार कांग्रेस की ओर से पार्टी विरोधी और बागी नेताओं पर कार्रवाई के लिए अनुशासन समिति का गठन किया गया था। इस समिति की अध्यक्षता कपिलदेव यादव को सौंपी गई थी।

इनकी नियुक्ति के एक दिन के बाद ही कांग्रेस के बागी नेताओं ने कपिलदेव यादव पर बड़ा हमला बोला और इन्हें भाजपा का एजेंट बताया है। बागी नेताओं ने अपने आरोप के प्रमाण के लिए तस्वीरें भी जारी की है।



कांग्रेस के पूर्व प्रवक्ता आनंद माधव ने मंगलवार को बयान जारी कर कहा कि बिहार कांग्रेस की तथाकथित अनुशासन समिति के अध्यक्ष कपिलदेव यादव जिनकी नियुक्ति कल ही हुई है, स्वयं बिहार कांग्रेस में भाजपा के स्लीपर सेल के रूप में काम कर रहे हैं। जिसका जीता जागता प्रमाण है कि भाजपा मंत्री नितिन नवीन के जीतने के बाद ये उन्हें बधाई देकर अपना पारितोषिक लेने पहुंच गए। ये तस्वीरे स्वयं बोलती है।