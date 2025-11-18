'बिहार कांग्रेस में भाजपा के स्लीपर सेल...', आनंद माधव ने लगाए गंभीर आरोप; इस दिग्गज नेता का लिया नाम
बिहार कांग्रेस ने अनुशासन समिति बनाई, जिसके अध्यक्ष कपिलदेव यादव बने। बागी नेताओं ने कपिलदेव यादव को भाजपा का एजेंट बताया और आरोप लगाए कि वे भाजपा के लिए काम कर रहे हैं। पूर्व प्रवक्ता आनंद माधव ने तस्वीरें जारी कर साजिश का आरोप लगाया। पार्टी का कहना है कि वे तथ्यों की जांच कर रहे हैं और उचित निर्णय लेंगे।
राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार कांग्रेस की ओर से पार्टी विरोधी और बागी नेताओं पर कार्रवाई के लिए अनुशासन समिति का गठन किया गया था। इस समिति की अध्यक्षता कपिलदेव यादव को सौंपी गई थी।
इनकी नियुक्ति के एक दिन के बाद ही कांग्रेस के बागी नेताओं ने कपिलदेव यादव पर बड़ा हमला बोला और इन्हें भाजपा का एजेंट बताया है। बागी नेताओं ने अपने आरोप के प्रमाण के लिए तस्वीरें भी जारी की है।
कांग्रेस के पूर्व प्रवक्ता आनंद माधव ने मंगलवार को बयान जारी कर कहा कि बिहार कांग्रेस की तथाकथित अनुशासन समिति के अध्यक्ष कपिलदेव यादव जिनकी नियुक्ति कल ही हुई है, स्वयं बिहार कांग्रेस में भाजपा के स्लीपर सेल के रूप में काम कर रहे हैं। जिसका जीता जागता प्रमाण है कि भाजपा मंत्री नितिन नवीन के जीतने के बाद ये उन्हें बधाई देकर अपना पारितोषिक लेने पहुंच गए। ये तस्वीरे स्वयं बोलती है।
उन्होंने कहा कि ये साजिश है बिहार प्रभारी, बिहार अध्यक्ष एवं अन्य बिचौलियों की। बिहार कांग्रेस एवं सदाकत आश्रम को भाजपा के पास गिरवी रखने की इनकी योजना है। आनंद माधव ने आलाकमान से अपील की है कि वह तुरंत कार्रवाई करते हुए इन सबों को बर्खास्त करे।
मसले पर पार्टी मीडिया विभाग के अध्यक्ष राजेश राठौड़ ने कहा राजनीति में नेताओं का मिलना-जुलना आम बात है। यह इस बात का प्रमाण नहीं कि हमारे नेता भाजपा के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा पार्टी सभी तथ्यों को देख रही है। व्यक्ति से बड़ी पार्टी होती है और समय पर सारे निर्णय लिए जाएंगे।
