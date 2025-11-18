Bihar Politics: करारी हार के बाद बिहार कांग्रेस में सियासी भूचाल, 43 नेताओं को थमाया नोटिस

राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस की अंदरूनी कलह अब खुलकर सतह पर आने लगी है। पार्टी ने अपने वफादार 43 नेताओं को नोटिस थमा दिया है। कांग्रेस के प्रदेश नेतृत्व ने नोटिस वाले नेताओं पर कई आरोप लगाते हुए 21 नवंबर तक जवाब देने की मोहलत दी है। पार्टी के इस फैसले ने प्रदेश कांग्रेस में असंतोष की आग को और भड़का दिया है।

कांग्रेस ने अपने आदेश में कहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दौरान पार्टी-विरोधी गतिविधियों में संलिप्त पाए जाने के कारण कांग्रेस पार्टी अनुशासन समिति ने नेताओं को कारण-पत्र (शोकॉज नोटिस) जारी किया है।

चुनावी अवधि में इन व्यक्तियों द्वारा मीडिया सहित अन्य सार्वजनिक मंचों पर पार्टी की आधिकारिक लाइन से हटकर बयान दिए गए थे, जिससे पार्टी की छवि, प्रतिष्ठा तथा चुनावी प्रदर्शन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

प्रदेश कांग्रेस अनुशासन समिति के अध्यक्ष कपिलदेव प्रसाद यादव के अनुसार संबंधित सभी व्यक्तियों को निर्देशित किया गया है कि वे 21 नवंबर की दोपहर 12 बजे तक अपना लिखित स्पष्टीकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत करें।

दरअसल, कांग्रेस में चुनाव के दौरान ही टिकट बंटवारे में मनमानी, नेतृत्व की बंद कमरे की रणनीति और स्थानीय नेताओं की अनदेखी को लेकर विरोध शुरू हो गया था। नाराज नेताओं ने न सिर्फ चुनाव संचालन पर सवाल उठाए, बल्कि प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और प्रभारी कृष्णा अल्लावारू की कार्यशैली को भी हार का प्रमुख कारण बताया।