बिहार कांग्रेस: क्या 50 सीटों का दावा सही है? नेता ने माँगा रणनीति में बदलाव

ऐसा ही एक सवाल पार्टी सांसद तारिक अनवर ने उठाया है। तारिक अनवर (Congress Leader Tarique Anwar) ने शनिवार को कहा कि उम्मीदवार चयन, गठबंधन समन्वय में गहरी खामी कांग्रेस की बड़ी पराजय की वजह बनी है। उन्होंने पार्टी नेतृत्व से इस संबंध में व्यापक समीक्षा की मांग उठाई है।

राज्य ब्यूरो, पटना। Bihar Politics: बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की बिहार में बड़ी पराजय के बाद पार्टी के अंदर ही जहां विरोध के सुर मुखर हैं तो वरिष्ठ नेता हार को लेकर सवाल भी उठा रहे हैं।

तारिक अनवर ने कहा कि 50 सीटों पर जीत का कांग्रेस दावा अतिशय आत्मविश्वास के सिवा कुछ नहीं था। जिसकी पार्टी को भारी कीमत चुकानी पड़ी।

यह भी पढ़ें- Bihar: पूर्णिया सांसद पप्‍पू यादव पर कांग्रेस के बागियों का गंभीर आरोप, प्रदेश अध्‍यक्ष पर कही ये बात

चुनाव के पहले प्रभारी की नियुक्‍त‍ि बड़ी गलती

सीट और उम्मीदवारों के चयन में भारी गड़बड़ी, पार्टी के प्रभारी की चुनाव के पहले नियुक्ति बड़ी गलती साबित हुई। उन्होंने कहा कि मतदान प्रतिशत में कोई गिरावट नहीं हुई।

वोट शेयर बढ़ा बावजूद पार्टी का प्रदर्शन निराशाजनक रहा। जिन लोगों की वजह से पार्टी हारी उन्हें इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। उन्होंने मांग की कि हार की खुली समीक्षा हो ताकि पार्टी की राष्ट्रीय पहचान कायम रहे।

बिहार चुनाव के पार्टी के खराब प्रदर्शन के बाद पार्टी में अंदरुनी कलह थमती नहीं दिख रही है। पार्टी के कई नेता नाराज चल रहे हैं।

उनकी नाराजगी का मुख्‍य कारण टिकट वितरण में मनमानी है। पार्टी के बागी नेताओं ने प्रदेश अध्‍यक्ष व प्रदेश प्रभारी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है।

इसी क्रम में पार्टी कार्यालय पर एक दिन पहले काफी गहमागहमी की स्‍थ‍ित‍ि देखी गई जब बागी नेताओं का धरना चल रहा था। इसी क्रम में प्रदेश अध्‍यक्ष और पूर्णिया सांसद के समक्ष प्रदर्शनकारियों ने जमकर नारेबाजी की थी।