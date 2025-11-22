राज्य ब्यूरो, पटना। प्रदेश कांग्रेस में Bihar Chunav 2025 के पहले से शुरू हुई कलह थमने का नाम नहीं ले रही। प्रदेश नेतृत्व के खिलाफ विरोध के सुर लगातार तेज हो रहे हैं। इसी कड़ी में अब पार्टी से नाराज चल रहे बागी नेताओं ने आरोप लगाया है कि प्रदेश अध्यक्ष अपने चहेते नेता की मदद से समर्पित कांग्रेसियों को गाली दिलाते हैं। धरना-प्रदर्शन करने वालों को दी गालियां पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता बताने वाले कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं ने शनिवार को बयान जारी कर कहा कि जिस कुर्सी पर मौलाना मजहरूल हक, राजेंद्र प्रसाद सरीखे नेता बैठते थे उसी कुर्सी के बगल में बैठ पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने धरना-प्रदर्शन करने वाले नेताओं को गालियां दी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

असली दोषी हैं राजेश राम इस दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम भी मौजूद रहे। बागी नेताओं ने कहा कि पप्पू यादव इसमें दोषी नहीं क्योंकि वे कांग्रेसी नहीं हैं। असली दोषी राजेश राम हैं। जिनके इशारे पर यह कृत्य हो रहे हैं। राजेश राम को बेशर्म बताते हुए बागी नेताओं ने उनके इस्तीफे की मांग की है। संयुक्त बयान देने वाले नेताओं में गजानंद शाही, छत्रपति यादव, बंटी चौधरी, मधुरेंद्र कुमार सिंह, नागेंद्र विकल, राजकुमार राजन, आशुतोष शर्मा, रेखा पटेल एवं आनन्द माधव सहित दूसरे कई नेता प्रमुख हैं।