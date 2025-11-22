Language
    Bihar: पूर्णिया सांसद पप्‍पू यादव पर कांग्रेस के बागियों का गंभीर आरोप, प्रदेश अध्‍यक्ष पर कही ये बात

    By Sunil Raj Edited By: Vyas Chandra
    Updated: Sat, 22 Nov 2025 06:12 PM (IST)

    बिहार में, पूर्णिया के सांसद पप्‍पू यादव कांग्रेस के बागी नेताओं के निशाने पर हैं। बागी नेताओं ने पप्‍पू यादव पर कांग्रेस पार्टी को कमजोर करने का गंभीर आरोप लगाया है। उन्‍होंने प्रदेश अध्‍यक्ष पर भी कई गंभीर आरोप लगाए और आलाकमान से कार्रवाई की मांग की है।  

    पूर्णिया सांसद पप्‍पू यादव पर गालियां देने का आरोप। जागरण आर्काइव

    राज्य ब्यूरो, पटना। प्रदेश कांग्रेस में Bihar Chunav 2025 के पहले से शुरू हुई कलह थमने का नाम नहीं ले रही। प्रदेश नेतृत्व के खिलाफ विरोध के सुर लगातार तेज हो रहे हैं।

    इसी कड़ी में अब पार्टी से नाराज चल रहे बागी नेताओं ने आरोप लगाया है कि प्रदेश अध्यक्ष अपने चहेते नेता की मदद से समर्पित कांग्रेसियों को गाली दिलाते हैं। 

    धरना-प्रदर्शन करने वालों को दी गालियां

    पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता बताने वाले कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं ने शनिवार को बयान जारी कर कहा कि जिस कुर्सी पर मौलाना मजहरूल हक, राजेंद्र प्रसाद सरीखे नेता बैठते थे उसी कुर्सी के बगल में बैठ पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने धरना-प्रदर्शन करने वाले नेताओं को गालियां दी।

    असली दोषी हैं राजेश राम

    इस दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम भी मौजूद रहे। बागी नेताओं ने कहा कि पप्पू यादव इसमें दोषी नहीं क्योंकि वे कांग्रेसी नहीं हैं। असली दोषी राजेश राम हैं।

    जिनके इशारे पर यह कृत्य हो रहे हैं। राजेश राम को बेशर्म बताते हुए बागी नेताओं ने उनके इस्तीफे की मांग की है। संयुक्त बयान देने वाले नेताओं में गजानंद शाही, छत्रपति यादव, बंटी चौधरी, मधुरेंद्र कुमार सिंह, नागेंद्र विकल, राजकुमार राजन, आशुतोष शर्मा, रेखा पटेल एवं आनन्द माधव सहित दूसरे कई नेता प्रमुख हैं।

    21 को दिया था धरना 

    21 नवंबर को कांग्रेस के नाराज कार्यकर्ताओं ने सदाकत आश्रम स्थित प्रदेश मुख्‍यालय पर धरना दिया था। इसी क्रम में पूर्णिया सांसद पप्‍पू यादव वहां पहुंचे थे। 

    नाराज कार्यकर्ताओं ने उनके खिलाफ नारे लगाए। इसी क्रम में पहुंचे प्रदेश अध्‍यक्ष राजेश राम के ख‍िलाफ भी जमकर नारेबाजी की। 

    पार्टी की मह‍िला कमेटी की प्रदेश अध्‍यक्ष ने भी इस्‍तीफा दे दिया है। इन सबका आरोप विधानसभा चुनाव में टिकट बंटवारे में हेरफेर करना है। 

    पार्टी के खराब प्रदर्शन को लेकर प्रदेश अध्‍यक्ष के साथ ही बिहार प्रभारी कृष्‍णा अल्‍लावारु के प्रत‍ि भी नेताओं में काफी नाराजगी है। 