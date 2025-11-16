Bihar New CM: नीतीश कुमार ही होंगे बिहार के सीएम? जदयू के पोस्टर से अटकलें तेज

डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार में NDA की प्रचंड जीत के बाद सीएम पद को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। इस बीच जदयू के एक पोस्टर ने राजनीतिक हलचल तेज कर दी है। इसमें लिखा है- बिहार हे खुशहाल, फिर से आ गए नीतीश कुमार।

जदयू के इस पोस्ट के बाद ये अटकलें तेज हो गई हैं कि नीतीश कुमार के नाम पर सहमति बन गई है। हालांकि इस पर अभी एनडीए की तरफ से घोषणा होना बाकी है। वहीं, कल लोजपा (रामविलास) नेता चिराग पासवान ने सीएम नीतीश से मुलाकात की थी, लेकिन नए सीएम को लेकर उन्होंने कहा कि इसका फैसला विधायक दल करेगा। हम नेता संतोष सुमन ने भी सीएम नीतीश से मुलाकात की थी।