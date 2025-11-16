Bihar New CM: नीतीश कुमार ही होंगे बिहार के सीएम? जदयू के पोस्टर से अटकलें तेज
बिहार में एनडीए की जीत के बाद मुख्यमंत्री पद (Bihar New CM) को लेकर अटकलें तेज हैं। जदयू के एक पोस्टर में नीतीश कुमार को फिर से मुख्यमंत्री बनाने की बात कही गई है, जिससे सस्पेंस और बढ़ गया है। विपक्ष ने चुनाव के दौरान Nitish Kumar की वापसी पर सवाल उठाए थे, जबकि अमित शाह ने कहा था कि मुख्यमंत्री पद के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने एनडीए की जीत को सुशासन की जीत बताते हुए नीतीश कुमार को बधाई दी है।
डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार में NDA की प्रचंड जीत के बाद सीएम पद को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। इस बीच जदयू के एक पोस्टर ने राजनीतिक हलचल तेज कर दी है। इसमें लिखा है- बिहार हे खुशहाल, फिर से आ गए नीतीश कुमार।
जदयू के इस पोस्ट के बाद ये अटकलें तेज हो गई हैं कि नीतीश कुमार के नाम पर सहमति बन गई है। हालांकि इस पर अभी एनडीए की तरफ से घोषणा होना बाकी है। वहीं, कल लोजपा (रामविलास) नेता चिराग पासवान ने सीएम नीतीश से मुलाकात की थी, लेकिन नए सीएम को लेकर उन्होंने कहा कि इसका फैसला विधायक दल करेगा। हम नेता संतोष सुमन ने भी सीएम नीतीश से मुलाकात की थी।
खुशहाल है बिहार... सुरक्षित है बिहार#Bihar #NitishKumar#JDU #JanataDalUnited pic.twitter.com/DXiwy5BWxo— Janata Dal (United) (@Jduonline) November 16, 2025
चुनाव के दौरान भी नीतीश कुमार के सीएम पद पर वापसी मुद्दा बना था। विपक्ष लगातार कह रहा था कि NDA की जीत के बाद नीतीश कुमार सीएम नहीं रहेंगे। तब भी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा था कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री पद के लिए कोई वैकेंसी नहीं है, लेकिन किसी नेता ने अभी ये शब्द नहीं कहा है कि 'नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे', जिससे गहमागहमी बनी हुई है और तमाम तरह की अटकलें चल रही हैं।
पीएम मोदी की पोस्ट से भी बढ़ी अटकलें
बिहार में एनडीए को मिली प्रचंड जीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने एनडीए की जीत को ‘सुशासन की जीत’ करार दिया। पीएम मोदी का ये बयान को नीतीश कुमार के आगे भी मुख्यमंत्री बने रहने के समर्थन के रूप में देखा जा रहा है।
बिहार में एनडीए को मिली बड़ी जीत के बाद मोदी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा,’ नीतीश अपने समर्थकों के बीच "सुशासन बाबू" के नाम से लोकप्रिय हैं और पिछले 20 वर्षों में कानून-व्यवस्था और विकास में सुधार लाकर बदलाव लाने का दावा करते हैं। बिहार की यह विकास की जीत हुई है। लोक कल्याण की भावना की जीत हुई है। सामाजिक न्याय की जीत हुई है।’
उन्होंने नीतीश के मुख्यमंत्री बने रहने की आशंकाओं को दूर करते हुए कहा, "मैं एनडीए के सभी नेताओं को उनके शानदार काम के लिए और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उनके नेतृत्व के लिए बधाई देता हूं।"
