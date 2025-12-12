Language
    नीतीश कुमार ने लिया एक्शन, 4 जिला अध्यक्षों को पद से हटाया; चुनाव में JDU के खिलाफ रहने का आरोप

    By Bhuwaneshwar Vatsyayan Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Fri, 12 Dec 2025 07:20 PM (IST)

    चुनाव में दल व गठबंधन के साथ खड़ा नहीं रहने के आरोप में जदयू ने शुक्रवार को अपने चार जिलाध्यक्षों को पदमुक्त कर दिया। बगहा, पूर्वी चंपारण, बेगूसराय व ...और पढ़ें

    Hero Image

    बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार।

    राज्य ब्यूरो, पटना। चुनाव में दल व गठबंधन के साथ खड़ा नहीं रहने के आरोप में जदयू ने शुक्रवार को अपने चार जिलाध्यक्षों को पदमुक्त कर दिया। जिन जिलों के जदयू जिलाध्यक्षों को हटाया गया है उनके विरुद्ध संबंधित जिले में स्थित विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे जदयू के प्रत्याशियों ने पार्टी को लिखित रूप से शिकायत की थी।

    जदयू ने बगहा, पूर्वी चंपारण, बेगूसराय व भोजपुर जिले में नए जिला अध्यक्ष की तैनाती कर दी। इन्हें कार्यकारी अध्यक्ष का जिम्मा दिया गया है।

    बगहा में पूर्व विधायक प्रभात रंजन, पूर्वी चंपारण जिले में रतन सिंह पटेल, बेगूसराय में पूर्व विधान पार्षद भूमिपाल राय तथा भोजपुर में भीम सिंह पटेल को जदयू का जिलाध्यक्ष बनाया गया है।

    जदयू सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, जिन जिलाध्यक्षों के खिलाफ शिकायत की गयी थी उन्हें जदयू ने प्रदेश कार्यालय में सुनवाई के लिए बुलाया था। कई जिलाध्यक्षों की सुनवाई अभी नहीं हुई है।

    आरंभिक रिपोर्ट के आधार पर जिन जिलाध्यक्षों को हटाया गया है उन पर अंतिम सुनवाई के बाद आराेप सिद्ध होने पर दल से बाहर किए जाने की भी कार्रवाई हो सकती है।

    जदयू के संबंधित पदाधिकारी ने कहा कि जिन लोगों ने पार्टी को परिवाद पत्र दिया है उन्हें बुलाकर इस बाबत गठित कमेटी बात भी कर रही है। जिनके खिलाफ आरोप है उन्हें भी अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाएगा।

