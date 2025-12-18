Language
    सीएम आज दिखाएंगे 34 मोबाइल फारेंसिक वैन को हरी झंडी, पटना समेत इन जिलों में शुरू होगी सुविधा

    By Rajat Kumar Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Thu, 18 Dec 2025 05:30 AM (IST)

    बिहार के मुख्यमंत्री आज 34 मोबाइल फारेंसिक वैन को हरी झंडी दिखाएंगे। यह सुविधा पटना समेत कई जिलों में शुरू की जाएगी। इन वैनों से अपराध स्थल पर तेजी से ...और पढ़ें

    सीएम नीतीश कुमार (फाइल फोटो)

    राज्य ब्यूरो, पटना। राज्य के सभी जिलों में अब फारेंसिक जांच की सुविधा अविलंब मिल सकेगी। इसके लिए 34 मोबाइल फारेंसिक वैन की खरीद की गई है, जिसे गुरुवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे।

    इस मौके पर गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी, डीजीपी विनय कुमार, सीआइडी के एडीजी पारसनाथ, एडीजी आधुनिकीकरण सुधांशु कुमार आदि भी मौजूद रहेंगे।

    वर्तमान में पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और राजगीर में क्षेत्रीय विधि-विज्ञान प्रयोगशाला है। नए 34 मोबाइल फारेंसिक वैन को इन चार के अलावा अन्य जिलों में भेजा जाएगा, ताकि सात साल से अधिक सजा वाले मामलों में त्वरित रूप से एफएसएल जांच संभव हो सके।

    राज्य ब्यूरो, पटना। उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बुधवार को नितिन नवीन से भेंट कर उन्हें भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का पदभार ग्रहण करने पर हार्दिक शुभकामनाएं दीं। साथ ही आशा व्यक्त कि संगठन कार्य में निपुण नवीन के युवा नेतृत्व से पार्टी को नई ऊर्जा मिलेगी।

    चौधरी ने कहा कि नितिन नवीन को राष्ट्रीय दायित्व मिलना बिहार की युवा पीढ़ी पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह एवं पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के विश्वास का प्रतीक है। यह राष्ट्रीय फलक पर बिहार की युवा पीढ़ी का सम्मान भी है।

    उन्होंने कहा कि नितिन नवीन के समर्पण-भाव, सबको साथ लेकर काम करने की शैली और उनके युवा जोश का लाभ भाजपा को अगले साल पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु एवं केरल विधानसभा के चुनाव में अवश्य मिलेगा।

