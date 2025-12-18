सीएम आज दिखाएंगे 34 मोबाइल फारेंसिक वैन को हरी झंडी, पटना समेत इन जिलों में शुरू होगी सुविधा

राज्य ब्यूरो, पटना। राज्य के सभी जिलों में अब फारेंसिक जांच की सुविधा अविलंब मिल सकेगी। इसके लिए 34 मोबाइल फारेंसिक वैन की खरीद की गई है, जिसे गुरुवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इस मौके पर गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी, डीजीपी विनय कुमार, सीआइडी के एडीजी पारसनाथ, एडीजी आधुनिकीकरण सुधांशु कुमार आदि भी मौजूद रहेंगे। वर्तमान में पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और राजगीर में क्षेत्रीय विधि-विज्ञान प्रयोगशाला है। नए 34 मोबाइल फारेंसिक वैन को इन चार के अलावा अन्य जिलों में भेजा जाएगा, ताकि सात साल से अधिक सजा वाले मामलों में त्वरित रूप से एफएसएल जांच संभव हो सके।

राज्य ब्यूरो, पटना। उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बुधवार को नितिन नवीन से भेंट कर उन्हें भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का पदभार ग्रहण करने पर हार्दिक शुभकामनाएं दीं। साथ ही आशा व्यक्त कि संगठन कार्य में निपुण नवीन के युवा नेतृत्व से पार्टी को नई ऊर्जा मिलेगी।