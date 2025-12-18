पूर्णिया के पाकिस्तान टोला के लोंगो को आज तक नहीं मिली पक्की सड़क, बारिश में चलना मुश्किल
बिहार के पूर्णिया जिले के पाकिस्तान टोला के निवासियों को आज तक पक्की सड़क नहीं मिल पाई है। बारिश के मौसम में यहां चलना मुश्किल हो जाता है, जिससे स्थान ...और पढ़ें
संवाद सहयोगी, श्रीनगर (पूर्णिया)। प्रखंड अंतर्गत सिंघिया पंचायत के पाकिस्तान टोला को प्रखंड मुख्यालय से जोड़ने वाली मुख्य सड़क की बदहाली ग्रामीणों के लिए बड़ी समस्या बन गई है।
पंचायत से लगभग एक किलोमीटर लंबा यह मार्ग आज भी कच्ची है, जिससे स्थानीय लोगों को आवागमन में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीण इस सड़क के पक्कीकरण की मांग वर्षो से कर रहे हैं। लेकिन आजतक पाकिस्तान टोला, गोलाबाड़ी, पृथ्वीटोला गांव के लोगों की मांग पूरी नहीं हुई।
बारिश में कीचड़, सामान्य दिनों में गड्ढे
कच्ची सड़क बारिश के दिनों में कीचड़ और फिसलन से भर जाती है, जिससे चलना मुश्किल हो जाता है। सामान्य दिनों में भी गड्ढों और उबड़-खाबड़ रहने के कारण हमेशा दुर्घटनाओं का खतरा बना हुआ रहता है। इस मार्ग पर पैदल चलने वाले और दोपहिया वाहन चालक विशेष रूप से काफी प्रभावित होते हैं।
स्थानीय ग्रामीण सीताराम हेम्ब्रम, शैलेन्द्र हेम्ब्रम, छोटेलाल सोरेन, चन्द्रकिशोर हेम्ब्रम ने बताया कि कच्ची सड़क के कारण अक्सर लोग फिसलकर गिर जाते हैं। और घायल हो जाते हैं। खासकर बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों को सबसे अधिक परेशानी होती है।
मरीजों को समय पर इलाज के लिए प्रखंड या जिला मुख्यालय ले जाने में भी काफी परेशानी होती है। पंचायत के लगभग आधी आबादी इसी सड़क के माध्यम से बाजार, अस्पताल और सरकारी कार्यालयों तक पहुंचतें हैं। इसके बावजूद, अब तक इस महत्वपूर्ण सड़क के पक्कीकरण के लिए कोई ठोस पहल नहीं की गई है।
पक्कीकरण की मांग
ग्रामीणों ने स्थानीय प्रशासन और जिला पदाधिकारी से जनहित में इस एक किलोमीटर कच्ची सड़क का अविलंब पक्कीकरण कराने की मांग की है। उनका कहना है कि सड़क निर्माण से न केवल आवागमन सुगम होगा, बल्कि क्षेत्र के सामाजिक और आर्थिक विकास को भी गति मिलेगी। ग्रामीणों को उम्मीद है कि जिलाधिकारी उनकी इस मांग पर जल्द ध्यान देंगे। और सड़क मार्ग की समस्या का स्थायी समाधान हो सकेगा।
