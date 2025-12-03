Bihar News: नीतीश सरकार का अनुपूरक बजट पेश, मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना पर खर्च होंगे 1885 करोड़
बिहार विधानसभा में 91,717.11 करोड़ रुपये का दूसरा अनुपूरक बजट पेश किया गया। मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के लिए सबसे अधिक 1,885 करोड़ रुपये आवंटित ...और पढ़ें
राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार विधानसभा में बुधवार को वित्त विभाग की ओर से 91,717.11 करोड़ रुपये का द्वितीय अनुपूरक बजट पेश किया गया। द्वितीय अनुपूरक बजट में सरकार ने सामाजिक सुरक्षा, आधारभूत संरचना, युवाओं को शिक्षा व रोजगार से जोड़ने पर विशेष जोर दिया गया है।
अनुपूरक बजट में मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के लिए सर्वाधिक 1,885 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, ताकि राज्य के वरिष्ठ नागरिकों को समय पर पेंशन उपलब्ध कराई जा सके।
वहीं, ग्रामीण व शहरी संपर्कता को मजबूत करने के लिए 861 करोड़ रुपये पथ निर्माण विभाग को दिए गए हैं। राशि से कई प्रमुख सड़कों का निर्माण और मरम्मत कार्य गति पकड़ेंगे।
उच्च शिक्षा और स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए 800 करोड़ रुपये
अनुपूरक बजट में युवाओं की उच्च शिक्षा और रोजगार तैयारी को समर्थन देने के उद्देश्य से स्टूडेंट्स क्रेडिट कार्ड योजना के लिए 800 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके तहत छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए आसान ऋण उपलब्ध कराने की प्रक्रिया और तेज होगी।
अनुपूरक बजट राज्य के विकास एजेंडा और गरीब-पिछड़े वर्गों के उत्थान की दिशा में नीतिगत प्राथमिकताओं को दर्शाता है।
राज्य के वित्त मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव द्वारा पेश किया गया यह भारी-भरकम बजट राज्य की योजनाओं, लोककल्याण और अधूरे पड़े विकास कार्यों को गति देने का एक सशक्त दस्तावेज माना जा रहा है।
बता दें कि द्वितीय अनुपूरक बजट में वार्षिक स्कीम मद में 51253.77 करोड रुपए, स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय में 40462.99 करोड रुपए और केंद्रीय क्षेत्र स्कीम मद में 0.3400 करोड रुपए का प्रावधान किया गया है।
