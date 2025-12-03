Bihar News: नीतीश सरकार का अनुपूरक बजट पेश, मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना पर खर्च होंगे 1885 करोड़

राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार विधानसभा में बुधवार को वित्त विभाग की ओर से 91,717.11 करोड़ रुपये का द्वितीय अनुपूरक बजट पेश किया गया। द्वितीय अनुपूरक बजट में सरकार ने सामाजिक सुरक्षा, आधारभूत संरचना, युवाओं को शिक्षा व रोजगार से जोड़ने पर विशेष जोर दिया गया है।

