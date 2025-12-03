Language
    बिहार विधानसभा में राज्यपाल का अभिभाषण: अगले 5 साल में 1 करोड़ रोजगार का लक्ष्य, विकास की रफ्तार बढ़ाने पर जोर

    By Vikash Chandra PandeyEdited By: Radha Krishna
    Updated: Wed, 03 Dec 2025 01:39 PM (IST)

    बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि सरकार अगले पांच वर्षों में एक करोड़ रोजगार सृजित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने मुख्यमंत्री महिला रोज ...और पढ़ें

    बिहार विधानसभा में संबोधन के दौरान राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान। (फोटो- वीडियो ग्रैब)

    राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने बुधवार को राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली नई राजग सरकार अगले पांच वर्षों में एक करोड़ रोजगार सृजित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

    उन्होंने बताया कि अब तक राज्य में 50 लाख से अधिक नौकरियां सृजित की जा चुकी हैं, और सरकार रोजगार सृजन को नई आर्थिक नीति का मुख्य आधार मानकर आगे बढ़ रही है।

    राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में हाल ही में शुरू की गई मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की भी चर्चा की।

    चुनाव की घोषणा से ठीक पहले शुरू की गई इस योजना के तहत 1.56 करोड़ महिलाओं को 10,000 रुपए की सहायता राशि उपलब्ध कराई गई है।

    उन्होंने कहा कि जिन लाभार्थियों को अभी तक राशि नहीं मिली है, उन्हें भी जल्द यह लाभ पहुंचाया जाएगा।

    मखाना बोर्ड और नए हवाई अड्डों के लिए मिला फंड

    उन्होंने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी आभार व्यक्त किया, जिन्होंने बिहार के लिए कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं की घोषणा की है।

    राज्यपाल ने कहा कि इस वर्ष के केंद्रीय बजट में मखाना बोर्ड की स्थापना, कई नए हवाईअड्डों के निर्माण और विकास परियोजनाओं के लिए पर्याप्त राशि दी गई है।

    प्रधानमंत्री द्वारा बिहार के अनेक दौरे और परियोजना शिलान्यास का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि कई कार्य तेजी से प्रगति पर हैं।

    125 यूनिट मुफ्त बिजली का किया जिक्र

    राज्यपाल खान ने अपने भाषण में 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली की घोषित योजना, पूजा स्थलों और कब्रिस्तानों की घेराबंदी जैसे कदमों का उल्लेख किया और कहा कि इससे समाज में सौहार्द और सुरक्षा को मजबूती मिली है।

    महिला और बालिका उत्थान का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि 2005 में शुरू की गई साइकिल और वर्दी योजना आज भी सरकार की मूल प्राथमिकताओं में शामिल है और इससे राज्य में लड़कियों की शिक्षा में क्रांतिकारी बढ़ोतरी हुई है।

    शिक्षा-स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़े बदलावों की बात

    शिक्षा व स्वास्थ्य के क्षेत्र में हुए बड़े बदलावों पर बात करते हुए राज्यपाल ने बताया कि बिहार में 27 नए मेडिकल कॉलेजों का निर्माण कार्य प्रगति पर है और अब प्रत्येक जिले में इंजीनियरिंग शिक्षा उपलब्ध हो चुकी है।

    उनके अनुसार, 'आज कई राज्यों के छात्र बिहार में पढ़ाई के लिए आ रहे हैं, जिससे राज्य एक उभरते शैक्षिक केंद्र के रूप में स्थापित हो रहा है।'

    सड़क और बुनियादी ढांचागत विकास पर फोकस

    उन्होंने सड़क और यातायात ढांचे पर भी जोर दिया और बताया कि नई सड़कों, रेल पुलों, बाइपासों और हाइवे कनेक्टिविटी ने राज्य के दूरस्थ इलाकों से पटना तक की दूरी महज पांच घंटे कर दी है, जो राज्य के बुनियादी ढांचे में बड़े परिवर्तन को दर्शाता है।

    अंत में राज्यपाल ने कहा कि नई सरकार के गठन के बाद राजनीतिक स्थिरता बढ़ी है और अब विकास का नया अध्याय शुरू हो चुका है, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण और रोजगार पर सबसे अधिक फोकस रहेगा।