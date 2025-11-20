Bihar Politics: बसपा के एकमात्र विधायक ने मायावती से की मुलाकात, दल-बदल पर चर्चा तेज
बिहार विधानसभा चुनाव में बसपा के एकमात्र विधायक सतीश कुमार सिंह यादव की मायावती से मुलाकात चर्चा में है। उनकी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिस पर लोग अलग-अलग प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कुछ इसे सम्मान बता रहे हैं, तो कुछ इसे राजनीतिक समर्पण कह रहे हैं। पिछले बसपा विधायक जमा खान के जदयू में शामिल होने के बाद, सतीश के दल-बदल की अटकलें भी तेज हो गई हैं।
डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर जीतकर आए एकमात्र विधायक सतीश कुमार सिंह यादव की पार्टी सुप्रीमो मायावती के साथ मुलाकात राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गई है।
रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र से महज 30 वोटों के अंतर से जीत हासिल करने वाले सतीश कुमार सिंह यादव ने दिल्ली में मायावती से मुलाकात की। इस दौरान खींची गई तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें विधायक घुटने के बल झुककर या झुककर बैठने के अंदाज में मायावती का अभिवादन कर रहे हैं।
बैठने के अंदाज' पर सोशल मीडिया में कमेंट
वायरल फोटो पर सोशल मीडिया यूजर्स की तीखी टिप्पणियां आ रही हैं। जहां बसपा समर्थक इसे सुप्रीमो के प्रति सर्वोच्च सम्मान और निष्ठा बता रहे हैं, वहीं अन्य यूजर्स इसे राजनीतिक समर्पण की पराकाष्ठा या शक्ति प्रदर्शन के रूप में देख रहे हैं। कई राजनीतिक विश्लेषक इसे पार्टी के भीतर एक व्यक्ति के प्रति अत्यधिक समर्पण की संस्कृति का प्रतीक बता रहे हैं।
बसपा सीट जीत कर आ गई थी शून्य पर
सोशल मीडिया में इस मुलाकात और समर्पण पर सबसे बड़ा कमेंट पिछले चुनाव के बसपा विधायक जमा खान को लेकर किया जा रहा है। 2020 विधानसभा चुनाव में बसपा के टिकट पर जीतकर आए जमा खान (चैनपुर सीट) ने कुछ ही महीनों के भीतर जनता दल यूनाइटेड का दामन थाम लिया था।
दल-बदल के तुरंत बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन्हें अपनी कैबिनेट में मंत्री बनाया। वह वर्तमान एनडीए सरकार में भी मंत्री बने हैं।
क्या सतीश सिंह भी बदलेंगे पाला?
राजनीतिक विश्लेषक राजेश यादव कहते हैं, जमा खान के इतिहास को देखते हुए अब यह सवाल उठना लाजिमी है कि क्या सतीश कुमार सिंह यादव भी दल-बदल की राह पर चलेंगे? बिहार विधानसभा में बसपा की एकमात्र सीट होने के कारण विधायक का फैसला पार्टी के भविष्य के लिए निर्णायक हो सकता है।
फिलहाल सतीश कुमार सिंह यादव ने मायावती के प्रति अपनी अटूट निष्ठा दिखाते हुए दल-बदल की अटकलों को खारिज करने की कोशिश की है। राजनीति में एकमात्र विधायक पर बड़े दलों की नजर होना कोई नई बात नहीं है।
