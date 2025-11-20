Nitish Cabinet News: नीतीश की नई सरकार से BJP के 14 दिग्गज मंत्रियों की छुट्टी, कई चौंकाने वाले नाम

राज्य ब्यूरो, पटना। एनडीए की नई सरकार (Bihar New NDA Government) में भाजपा कोटे के एक दर्जन मंत्रियों को जगह नहीं मिली। इसमें कई दिग्गज चेहरे का नाम भी शुमार है। पूर्व उप मुख्यमंत्री रेणु देवी से लेकर उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा के अतिरिक्त प्रेम कुमार समेत 14 नाम सम्मिलित हैं। गुरुवार को गांधी मैदान पर हुए शपथ ग्रहण समारोह में ये धुरंधर



मंच से नीचे विधायकों वाले कतार में बैठे दिखाई दिए। विधान परिषद कोटे वाले तीन मंत्रियों की भी नई सरकार में मंत्री पद से छुट्टी हो गई। इसमें पूर्व श्रम संसाधन मंत्री संतोष सिंह, पूर्व पिछड़ा एवं अति पिछड़ा मंत्री हरि सहनी, अनुसूचित जाति जनजाति मंत्री जनक राम को भी नई कैबिनेट में जगह नहीं मिली।

इसके अतिरिक्त जाले से जीते पूर्व नगर विकास मंत्री जिवेश मिश्रा, पूर्व राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी।कुढ़नी से चुने गए पूर्व पंचायती राज मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता को भी निराशा हाथ लगी। पूर्व पर्यटन मंत्री रहे साहेबगंज विधायक राजू कुमार सिंह को भी मौका नहीं दिया गया।