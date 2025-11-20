Bihar Politics: 'तेजस्वी गमछा लहराएं तो रंगदार और मोदी लहराएं तो...', शपथ ग्रहण के बाद RJD के तीखे बोल

राज्य ब्यूरो, पटना। दसवीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar Bihar CM) को बधाई देते हुए राजद प्रवक्ता चित्तरंजन गगन ने कहा कि मंच और मैदान से लेकर पूरा आयोजन भाजपामय रहा। ऐसा पहली बार हुआ, जब शपथ ग्रहण समारोह के केंद्र में नीतीश नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के नेता रहे।

आरोप के अंदाज में उन्होंंने कहा कि इसका कारण एनडीए की जीत स्वाभाविक नहीं, बल्कि पूरे तौर पर मैनेज्ड थी। शपथ ग्रहण समारोह ने गमछा लहराने और परिवारवाद की परिभाषा भी बदल दी है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव जब अपनी सभाओं में गमछा लहराते थे तो वह रंगदारों की पहचान कहलाती थी और आज उसी का नकल करते हुए प्रधानमंत्री ने जब गमछा लहराया तो वह बिहारी संस्कृति की पहचान बन गई। संतोष कुमार सुमन, दीपक प्रकाश और संजय पासवान को मंत्री बनाकर एनडीए ने अपने परिवारवाद की पोल भी खोल दी है।

डबल इंजन की सरकार बिहार को विकसित प्रदेश की राह पर तेजी से बढ़ाएगी : संजय झा दूसरी ओर, जदयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा ने मुख्यमंत्री की शपथ लेने पर नीतीश कुमार को बधाई दी है। अपने एक्स हैंडल पर उन्होंने लिखा कि मुख्यमंत्री को उज्जवल कार्यकाल की अशेष शुभकामनाएं। डबल इंजन की सरकार बिहार को विकसित प्रदेश की राह पर आगे बढ़ाएगी।