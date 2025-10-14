Bihar Board Exam 2026: बोर्ड ने बढ़ाई मैट्रिक परीक्षा 2026 फॉर्म की डेडलाइन, जानें आखिरी तारीख
बिहार बोर्ड ने मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 20 जुलाई कर दी है। छात्र अब विलंब शुल्क के साथ आवेदन कर सकते हैं। यह निर्णय छात्रों को राहत देने के लिए लिया गया है, जिससे वे आसानी से फॉर्म भर सकें।
जागरण संवाददाता, पटना। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2026 के लिए परीक्षा फार्म भरने की तिथि बढ़ा दी है। परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थी अब परीक्षा फार्म 22 अक्टूबर तक भर सकते हैं। इससे पहले आवेदन की अंतिम तिथि 12 अक्टूबर निर्धारित थी।
मैट्रिक के लिए वेबसाइट https://secondary.biharboardonline.com या https://exam.biharboardonline.org पर मूल रजिस्ट्रेशन कार्ड अपलोड करते हुए ऑनलाइन आवेदन फार्म भर सकते हैं। इस संबंध में बोर्ड ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को सूचना जारी की है।
परीक्षा समिति ने कहा कि जिन विद्यार्थियों का आवेदन शुल्क जमा हो चुका है, लेकिन आवेदन फार्म नहीं भर पाए हैं, उनका भी इस अवधि में फार्म भरा जाएगा, जबकि अन्य जो आवेदन फार्म भरेंगे, उनका शुल्क 21 अक्टूबर तक ही जमा किया जाएगा।
परीक्षा समिति ने कहा कि जिन विद्यार्थियों का हस्ताक्षरित घोषणा युक्त पंजीकरण कार्ड समिति के पोर्टल पर अपलोड नहीं होगा, उन्हें आवेदन फार्म भरने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
यदि किसी विद्यार्थी का आवेदन शुल्क 21 अक्टूबर तक जमा हो गया, लेकिन किसी कारण से फार्म भरना छूट गया है तो एक दिन बाद यानी 22 अक्टूबर को फार्म भरने का मौका मिलेगा। किसी भी स्थिति में मान्यता, संबद्धता रद या निलंबित विद्यालयों से परीक्षा आवेदन नहीं भरा जाएगा।
