राजनीतिक बदले की कार्रवाई है, जब तक जिंदा हूं बीजेपी से लड़ता रहूंगा: तेजस्वी यादव
राउज एवेन्यू कोर्ट द्वारा आईआरसीटीसी होटल घोटाले में आरोप तय होने पर तेजस्वी यादव ने इसे राजनीतिक प्रतिशोध बताया। उन्होंने कहा कि चुनाव नजदीक होने के कारण ऐसी कार्रवाई हो रही है। तेजस्वी ने अपने पिता लालू प्रसाद यादव की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि वे बीजेपी से हमेशा लड़ते रहेंगे और बिहार की जनता सच्चाई जानती है।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। राउज एवेन्यू स्थित विशेष न्यायाधीश का कोर्ट द्वारा आईआरसीटीसी होटल घोटाले में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव समेत अन्य आरोपियों पर आरोप तय किए जाने के बाद आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने इसे राजनीतिक प्रतिशोध बताया।
तेजस्वी यादव ने कहा कि हम इस मामले में लड़ते रहेंगे। चुनाव नजदीक हैं, इसलिए ऐसी कार्रवाई की जा रही है। हम अदालत के फैसले का सम्मान करते हैं, लेकिन यह राजनीतिक बदले की कार्रवाई है। बिहार के लोग समझदार हैं, वे सच्चाई जानते हैं।
उन्होंने अपने पिता लालू प्रसाद यादव की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि जिस व्यक्ति ने रेलवे को 90 हजार करोड़ का मुनाफा दिलाया, हर बजट में किराया घटाया, जिसे ऐतिहासिक रेल मंत्री कहा गया, जिनसे हार्वर्ड और आइआइएम के छात्र सीखने आए उसी व्यक्ति पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। मैं जब तक जिंदा हूं, बीजेपी से लड़ता रहूंगा।
