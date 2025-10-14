राजनीतिक बदले की कार्रवाई है, जब तक जिंदा हूं बीजेपी से लड़ता रहूंगा: तेजस्वी यादव

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। राउज एवेन्यू स्थित विशेष न्यायाधीश का कोर्ट द्वारा आईआरसीटीसी होटल घोटाले में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव समेत अन्य आरोपियों पर आरोप तय किए जाने के बाद आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने इसे राजनीतिक प्रतिशोध बताया।

तेजस्वी यादव ने कहा कि हम इस मामले में लड़ते रहेंगे। चुनाव नजदीक हैं, इसलिए ऐसी कार्रवाई की जा रही है। हम अदालत के फैसले का सम्मान करते हैं, लेकिन यह राजनीतिक बदले की कार्रवाई है। बिहार के लोग समझदार हैं, वे सच्चाई जानते हैं।