अमसारी जहरीली शराब कांड में फैसले की तारीख आगे बढ़ी, 6 लोगों की चली गई थी जान

जागरण संवाददाता, बक्सर। मुरार थाना के अमसारी में ढाई साल पूर्व हुए जहरीली शराब कांड में सोमवार को सजा के बिंदु पर फैसला अगले आदेश तक टल गया। 13 अक्टूबर को पूर्व निर्धारित तारीख के बावजूद 14 अभियुक्तों में केवल 12 ही पहुंचे थे।

इस मामले गैरहाजिर दो अभियुक्तों के खिलाफ कोर्ट ने अजमानतीय वारंट जारी करते सजा के बिंदु पर सुनवाई को अगले आदेश तक टाल दिया है। इस संबंध में जानकारी देते उत्पाद कोर्ट के विशेष लोक अभियोजक अवधेश कुमार राय ने बताया कि यह घटना 26 जनवरी 2022 की रात मुरार थाना के अमसारी गांव में हुई थी।