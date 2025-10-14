Language
    अमसारी जहरीली शराब कांड में फैसले की तारीख आगे बढ़ी, 6 लोगों की चली गई थी जान

    By Ashok Kumar Singh Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Tue, 14 Oct 2025 12:30 AM (IST)

    बक्सर के मुरार थाना क्षेत्र के अमसारी गांव में हुए जहरीली शराब कांड में सजा का फैसला टल गया है। 26 जनवरी 2022 को हुई इस घटना में छह लोगों की जान गई थी। कोर्ट ने गैरहाजिर अभियुक्तों के खिलाफ वारंट जारी किया है। अगली सुनवाई की तारीख जल्द घोषित की जाएगी।

    अमसारी जहरीली शराब कांड में फैसला अगली तारीख तक टला। सांकेतिक फोटो

    जागरण संवाददाता, बक्सर। मुरार थाना के अमसारी में ढाई साल पूर्व हुए जहरीली शराब कांड में सोमवार को सजा के बिंदु पर फैसला अगले आदेश तक टल गया। 13 अक्टूबर को पूर्व निर्धारित तारीख के बावजूद 14 अभियुक्तों में केवल 12 ही पहुंचे थे।

    इस मामले गैरहाजिर दो अभियुक्तों के खिलाफ कोर्ट ने अजमानतीय वारंट जारी करते सजा के बिंदु पर सुनवाई को अगले आदेश तक टाल दिया है। इस संबंध में जानकारी देते उत्पाद कोर्ट के विशेष लोक अभियोजक अवधेश कुमार राय ने बताया कि यह घटना 26 जनवरी 2022 की रात मुरार थाना के अमसारी गांव में हुई थी।

    गणतंत्र दिवस की शाम करीब 7:30 बजे गांव के बाहरी इलाके में एक झोपड़ी में 12-15 लोगों ने शराब का सेवन किया। इस दुखद घटना में छह लोगों की जान चली गई, जबकि कई अन्य गंभीर रूप से बीमार पड़ गए।

    इस मामले में मुरार थाना कांड संख्या 10/2022 दर्ज करने के बाद उत्पाद कोर्ट में सुनवाई पहले ही पूरी हो चुकी है। सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 13 अक्टूबर की तारीख तय की गई थी।

    सोमवार को सुनवाई के लिए 14 अभियुक्तों में से 12 कोर्ट में हाजिर हो गए थे, पर दो अभियुक्तों पीयूष गुप्ता और गुड्डू मुसहर के हाजिर नहीं होने के कारण सुनवाई की तिथि टाल दी गई।

    वहीं हाजिर नहीं हुए दोनों अभियुक्तों पीयूष गुप्ता और गुड्डू मुसहर के विरुद्ध कोर्ट ने एनबीडब्ल्यू वारंट जारी किया है। सजा के बिंदु पर अगली सुनवाई की घोषणा बाद में की जाएगी।

