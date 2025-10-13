Bihar Election: 2015 विधानसभा चुनाव में हवाई अड्डा में हुई थी PM मोदी की सभा, आज बदहाली का शिकार

जागरण संवाददाता, भभुआ। नगर में स्थित हवाई अड्डा वर्तमान समय में बदहाल हो गया है। इसमें गंदा पानी का जमाव व कूड़ा कचरा फेंका जा रहा है। इसकी चहारदीवारी टूट गई हैं। इसकी स्थिति इतनी बदहाल हो गई है कि इसमें बच्चे खेलते तक नहीं और न ही यह मार्निंग वाक के लिए ही काम में आ रहा है। चारों तरफ गंदगी के चलते इसमें खड़ा होना मुश्किल हो जा रहा है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जबकि इसी हवाई अड्डा मैदान में वर्ष 2015 में पीएम नरेंद्र मोदी ने सभा की थी और उस समय यहां से चारों विधानसभा सीट पर भाजपा के प्रत्याशियों ने जीत का परचम लहराया था। तब सभा के लिए हवाई अड्डा को काफी बेहतर बना दिया गया था। तब इसकी चहारदीवारी व अन्य कार्य कराए गए थे। साफ सफाई के अलावे समतल कर हवाई अड्डा को चकाचक बना दिया गया। लेकिन इसके बाद धीरे-धीरे यह उपेक्षा का शिकार हो गया। वर्तमान में स्थिति यह है कि हवाई अड्डे के रनवे पर कूड़े का ढेर लगा हुआ हैं। आसपास के मोहल्लों की गंदगी, नालियों का पानी और अवैध निर्माण ने हवाई अड्डे की पहचान को मिटा दिया है।

स्थानीय लोग बताते हैं कि हवाई अड्डे से सटे सड़कों से गुजरना भी मुश्किल हो गया है। क्योंकि वहां से गुजरते वक्त तेज दुर्गंध उठती है। जलजमाव और कचरे की वजह से यह क्षेत्र मच्छरों और बीमारियों का अड्डा बन गया है।

सबसे चिंताजनक बात यह है कि न तो नगर परिषद और न ही जिला प्रशासन इस ऐतिहासिक स्थल की सुधि ले रहा है। किसी भी प्रकार की सफाई, संरक्षण या पुनर्विकास की कोई योजना अब तक सामने नहीं आई है।

बता दें कि यह अखलासपुर पंचायत में स्थित है। इसके चलते नगर परिषद द्वारा कोई कार्य यहां नहीं कराया जाता। लेकिन नगर की गंदगी इसमें जरूर गिराई जा रही है। जबकि इसका एक दिन का किराया 27 हजार रुपये है। लेकिन इसकी बुकिंग के लिए कोई रुचि नहीं लेता।