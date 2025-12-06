Bihar Politics: क्षेत्रीय बैठक के माध्यम से धन्यवाद सभा करेगी भाजपा, 8-10 दिसंबर तक होगा आयोजन

Language
    By Raman Shukla Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Sat, 06 Dec 2025 02:00 AM (IST)

    भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) बिहार में 8 से 10 दिसंबर तक क्षेत्रीय बैठकों के माध्यम से धन्यवाद सभा का आयोजन करेगी। इस सभा का उद्देश्य पार्टी कार्यकर्ताओ

    बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉ. दिलीप जायसवाल। फाइल फोटो

    राज्य ब्यूरो, पटना। भाजपा क्षेत्रीय बैठक के माध्यम से विधानसभा चुनाव में जीत को लेकर धन्यवाद सभा करेगी। साथ चुनाव परिणाम पर चर्चा भी करेगी। इसके अतिरिक्त आगामी संगठनात्मक योजनाओं और कार्यक्रमों की रणनीति भी तैयार करेगी।

    भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. दिलीप जायसवाल ने बताया कि आठ दिसंबर को मिथिला एवं तिरहुत की बैठक मुजफ्फरपुर पश्चिमी जिला कार्यालय पर होगी। इसी दिन चंपारण एवं सारण की बैठक मोतिहारी जिला कार्यालय पर होगी।

    9 दिसंबर को इन जिलों में होगी बीजेपी की बैठक 

    वहीं, नौ दिसंबर को मगध, शाहाबाद, पटना, मुंगेर, बेगूसराय एवं नालंदा की बैठक भाजपा प्रदेश मुख्यालय के अटल सभागार में होगी। इसके उपरांत 10 दिसंबर को भागलपुर, कोशी एवं सीमांचल क्षेत्र की बैठक पूर्णिया जिला कार्यालय पर होगी।

    पार्टी की ओर से बैठक में संबंधित जिले के प्रदेश पदाधिकारी, क्षेत्रीय प्रभारी, क्षेत्रीय सह प्रभारी, जिला प्रभारी, जिलाध्यक्ष, जिला महामंत्री, विधानसभा प्रभारी एवं विधानसभा संयोजक सम्मिलित होंगे।

