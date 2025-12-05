Muzaffarpur News : बंद पड़े छात्रावास खोलने की मांग पर धरना, फिर भूख हड़ताल

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर । एलएस कालेज में करीब पांच वर्षों से बंद पड़े छात्रावास को खोलने समेत नौ सूत्री मांगों को लेकर शुक्रवार को छात्र-छात्राएं महाविद्यालय परिसर में धरने पर बैठ गए। इस दौरान विद्यार्थियों ने महाविद्यालय प्रशासन पर छात्र हितों की अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए नारेबाजी की।

प्राचार्य से वार्ता के दौरान मांगों को अविलंब पूरा नहीं किए जाने पर शाम में यह धरना भूख हड़ताल में बदल गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् के बैनर तले धरना कर रहे छात्रों ने कहा कि पूर्व में भी कालेज से संबंधित समस्याओं के निपटारे के लिए आवेदन दिया गया था, लेकिन कोई सुधार नहीं होने पर धरने की शुरुआत की गई है।

धरने पर बैठे नारेबाजी कर रहे विद्यार्थियों से दोपहर में प्राचार्य डा.कनुप्रिया ने वार्ता की। छात्र अपनी मांगों को अविलंब पूरा किए जाने की मांग कर रहे थे। अभाविप के एलएस कालेज के अध्यक्ष निखिल राज ने कहा कि कालेज प्रशासन की ओर से मांगों को अविलंब पूरा नहीं किए जाने पर छात्रों ने शाम में भूख हड़ताल शुरू कर दिया है।

ये हैं मांगें बंद पड़े छात्रावास को चालू किया जाए, पूर्व में जारी अधिसूचना के तहत 2025-29 के अलावा वर्तमान सत्र में अध्ययनरत छात्रों के लिए भी कम दर में छात्रावास आवंटन हो, पुस्तकालय में सीटिं क्षमता बढाई जाए और ई -लाइब्रेरी की सुविधा मिले, प्रयोगशाला में आधुनिक उपकरण उपलब्ध कराई जाए, भूगोल और वाणिज्य विभाग के लिए कक्षा का समय बदला जाए, समय-सारणी को बदला जाए इसके कारण दूसरे विषय की कक्षा नहीं हो पाती, छात्र-छात्राओं के लिए शौचालय की अलग व्यवस्था हो, छात्राओं के लिए सेनेटरी पैड वेंडिंग और डिस्पोजल मशीन लगाई जाए।