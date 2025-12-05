Language
    Bihar School: शिक्षा विभाग ने स्कूलों के लिए जारी किया नया टाइम टेबल, अब शाम 4 बजे तक चलेंगी क्लासेज

    By Dinkar Bharti (bhagwanpur) Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 11:15 PM (IST)

    बिहार शिक्षा विभाग ने स्कूलों के लिए नया टाइम टेबल जारी किया है, जिसके अनुसार कक्षाएं अब शाम 4 बजे तक चलेंगी। इस फैसले का उद्देश्य छात्रों को पढ़ाई के ...और पढ़ें

    बिहार के स्कूलों के लिए नया टाइम टेबल। सांकेतिक तस्वीर

    संवाद सूत्र, भगवानपुर (बेगूसराय)। शिक्षा विभाग ने राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों के लिए नया मॉडल टाइम टेबल जारी कर दिया है। इसके तहत प्राथमिक, मध्य, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, संस्कृत विद्यालयों एवं मदरसों में कक्षाएं अब सुबह 9:30 बजे से शाम 4 बजे तक संचालित होंगी।

    मॉडल टाइम टेबल के अनुसार विद्यालय 9:30 बजे शुरू होगा और 10 बजे तक चेतना सत्र तथा अन्य प्रारंभिक गतिविधियां कराई जाएंगी। इस दौरान बच्चों के गेटअप, पोशाक, बाल और नाखून की जांच शिक्षकों द्वारा की जाएगी।

    प्रार्थना सभा के बाद बिहार गीत, सामान्य ज्ञान, समाचार वाचन और परिचर्चा का आयोजन अनिवार्य किया गया है। असेम्बली में सभी शिक्षक एवं कर्मियों की उपस्थिति सुनिश्चित की जाएगी और लाउडस्पीकर का उपयोग अनिवार्य रहेगा।

    शनिवार को पूरे दिन होंगी गतिविधियां

    शनिवार को विद्यालय में पूरे दिन गतिविधियां आयोजित होंगी। मध्यांतर तक माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक कक्षाओं में नियमित शिक्षण होगा, जबकि भोजनावकाश के बाद बाल संसद, सभा, खेलकूद, सृजनात्मक गतिविधियां एवं अभिभावकों के साथ बैठक आयोजित की जाएगी। जिस माह में पांचवां शनिवार पड़ेगा, उस दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा।

