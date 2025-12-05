Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Muzaffarpur News : स्कूलों में अब दिखेगा बदलाव, बाउंड्री नहीं तो परीक्षा नहीं, लिस्ट जारी

    By Ajit Kumar Edited By: Dharmendra Singh
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 10:03 PM (IST)

    Bihar Education news : मुजफ्फरपुर जिले में मैट्रिक और इंटर परीक्षा को कदाचार मुक्त कराने के लिए 163 परीक्षा केंद्रों का भौतिक निरीक्षण होगा। जिला कार् ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    इस खबर में प्रतीकात्मक तस्वीर लगाई गई है। 

    जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर । आगामी मैट्रिक एवं इंटर परीक्षा को पूरी तरह कदाचार मुक्त और सुचारू तरीके से संपन्न कराने के लिए परीक्षा केंद्रों का भौतिक निरीक्षण होगा। जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। वे अलग-अलग परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण करेंगे। जिले में कुल 163 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इनमें मैट्रिक के 82 और इंटर के 81 केंद्र शामिल हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उधर, जिला शिक्षा अधिकारी की मानें तो परीक्षा केंद्रों के चयन के दौरान काफी सावधाानियां बरती गई है। वैसे केंद्रों का चयन किया गया है, जहां चारदीवारी, पेयजल, शौचालय सहित अन्य मूलभूत सुविधाएं हैं। इसके बावजूद जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को स्थलीय जांच का आदेश दिया गया है।


    वहीं, निरीक्षण रिपोर्ट में यदि किसी केंद्र में कमी पाई जाती है तो प्ररीक्षा से पहले उसे दूर किया जाएगा। इन स्कूलों में चारदीवारी नहीं होगी, वहां अस्थायी टीन की चादर लगाकर घेराबंदी कराया जाएगा। परीक्षा केंद्रों पर हर हाल में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी।

    इंटर में 67009 और मैट्रिक में 78156 परीक्षार्थी : जिले में मैट्रिक-इंटर परीक्षा के लिए कुल 163 परीक्षा केंद्र बनाए गए है। जिनमें इंटर के 81 और मैट्रिक के 82 केंद्र शामिल हैं। इंटर परीक्षा में 67009 परीक्षार्थी शामिल होंगे। इसमें छात्रों की संख्या 30561 और छात्राएं 36448 है।

    शिक्षा विभाग ने छात्रों के लिए 29 और छात्राओं के लिए 52 परीक्षा केंद्र है। मैट्रिक परीक्षा में 78156 परीक्षार्थी शामिल होंगे। जिसमें छात्रों की संख्या 36530, और छात्राएं 41626 है। शिक्षा विभाग ने छात्राओं की संख्या अधिक होने की वजह से मैट्रिक में 45 केंद्र बनाए है। वहीं छात्रों के 37 परीक्षा केंद्र है।

    2026 में परीक्षा केन्द्र चयन के लिए केंद्रों का संख्यात्मक विवरणी

    सरकारी महाविद्यालय वाले केन्द्र : 10 (इन्टरमीडिएट एवं मैट्रिक)
    सरकारी विद्यालय वाले केन्द्र : 37 (इन्टरमीडिएट एवं मैट्रिक)
    निजी वित्तरहित महाविद्यालय-विद्यालय :- 16 ( इन्टरमीडिएट एवं मैट्रिक)
    निजी सीबीएसइ विद्यालय : 19 (इन्टरमीडिएट)


    अबकी बार आठ स्कूल व कालेज को नहीं बनाए गए परीक्षा केंद्र 

    शिक्षा विभाग ने आठ स्कूल व कालेजों को परीक्षा केंद्र नहीं बनाया है। मध्य विद्यालय बोचहां, पारामाउन्ट एकेडमी, पवनधारी सिंह इन्टर महिला महाविद्यालय, माउण्ट लिटेरा, बोचहां, शांति निकेतन अहियापुर, स्वामी सहजानंद सरस्वती महाविद्यालय रौतनिया, नारायण एजुकेशन प्वाइंट चांदनी चौक, आक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल रौतनियां को इस बार परीक्षा केंद्र नहीं बनाया है। इस बार कई शैक्षणिक संस्थान को पहली बार केंद्र बनाया गया है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को सूची भेजी गई है। परीक्षा समिति के सहमति के बाद आगे की कार्रवाई होगी।