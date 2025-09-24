Language
    नीतीश सरकार ने घटा दी पप्पू यादव की सुरक्षा, दिलीप जायसवाल को मिली वाई प्लस सिक्योरिटी

    By Rajat Kumar Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Wed, 24 Sep 2025 09:14 PM (IST)

    बिहार सरकार ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल की सुरक्षा बढ़ाई उन्हें वाई प्लस श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। वहीं सांसद पप्पू यादव की सुरक्षा घटाई गई है उन्हें अब वाई श्रेणी की सुरक्षा मिलेगी। गृह विभाग ने आदेश जारी किया। सुरक्षा में बदलाव आपराधिक खतरों और थ्रेट असेसमेंट रिपोर्ट के आधार पर किया गया है। राज्य सुरक्षा समिति की बैठक में इस बदलाव की सिफारिश की गई थी।

    दिलीप जायसवाल को वाई प्लस सुरक्षा, पप्पू यादव की सुरक्षा घटी

    राज्य ब्यूरो, पटना। राज्य सरकार ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. दिलीप जायसवाल की सुरक्षा बढ़ा दी है, जबकि पूर्णिया के सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव की सुरक्षा घटा दी गई है। गृह विभाग की विशेष शाखा ने इससे जुड़ा आदेश जारी कर दिया है।

    विभागीय जानकारी के अनुसार, आपराधिक खतरों और थ्रेट असेस्टमेंट रिपोर्ट के आधार पर डॉ. दिलीप जायसवाल को वाई प्लस श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की जाएगी। पहले उन्हें वाई श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई थी।

    वहीं, सांसद पप्पू यादव को पहले से मिली वाई प्लस सुरक्षा की जगह अब उन्हें वाई श्रेणी की सुरक्षा देने का निर्णय लिया गया है। पिछले दिनों राज्य सुरक्षा समिति की बैठक में इसकी अनुशंसा की गई है।

    मालूम हो कि वाई प्लस श्रेणी में वीआईपी की सुरक्षा में 11 लोग होते हैं, जिनमें पुलिस के साथ दो-चार कमांडो शामिल होते हैं। वहीं, वाई श्रेणी में आठ लोग सुरक्षा में तैनात किए जाते हैं, जिनमें एक-दो कमांडो और बाकी पुलिस के जवान होते हैं।

