    'हत्याएं सिर्फ बिहार में﻿ नहीं हो रही है...' भाजपा नेता की हत्या पर तेज प्रताप यादव का आया रिएक्शन

    By Piyush Pandey Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 10:13 AM (IST)

    Tej Pratap Yadav: पटना में भाजपा नेता की हत्या पर तेज प्रताप यादव ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि हत्याएं सिर्फ बिहार में नहीं हो रही हैं, सरकार ...और पढ़ें

    बिहार में भाजपा नेता की हत्या पर बोले तेज प्रताप यादव। (जागरण)

    डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार में एक बार फिर से लालू यादव के बेटे तेज प्रताप यादव का बयान सुर्खियों में है। जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने एक बार फिर से नीतीश सरकार के पक्ष में बोलते हुए दिखे हैं।

    बिहार में कानून-व्यवस्था के सवाल पर पर जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने मीडिया से कहा कि कभी-कभी प्रशासन फेल हो जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि सरकार काम नहीं कर रही।

    उन्होंने आगे कहा कि हत्याएं सिर्फ बिहार में ही नहीं हो रही हैं, वे बिहार के बाहर भी हो रही हैं। सब जगह हत्या हो रही है सरकार पूरी तरह एक्शन में है और अपना काम कर रही है।

    वहीं, बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर हो रहे अत्याचार पर तेज प्रताप यादव ने कहा कि यह तो सरकार का मामला है, लेकिन जिस तरह वहां अत्याचार हो रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है, मारा जा रहा है ये नहीं होना चाहिए।

    तेज प्रताप यादव बिहार विधानसभा चुनाव में महुआ से चुनाव लड़े थे, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन तेज प्रताप यादव ने नीतीश सरकार को समर्थन देने की बात कही थी और लगातार सरकार के पक्ष में उनके बयान आते रहे हैं।

    आपको बता दें, बुधवार को समस्तीपुर जिले के खानपुर थाना क्षेत्र में भाजपा के युवा नेता की बदमाशों ने गोलियों से भूनकर हत्या कर दी थी।

    विपक्षी दल आरजेडी ने इस मामले पर राज्य सरकार को घेरा और प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए थे।

