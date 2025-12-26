'हत्याएं सिर्फ बिहार में﻿ नहीं हो रही है...' भाजपा नेता की हत्या पर तेज प्रताप यादव का आया रिएक्शन

डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार में एक बार फिर से लालू यादव के बेटे तेज प्रताप यादव का बयान सुर्खियों में है। जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने एक बार फिर से नीतीश सरकार के पक्ष में बोलते हुए दिखे हैं।

बिहार में कानून-व्यवस्था के सवाल पर पर जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने मीडिया से कहा कि कभी-कभी प्रशासन फेल हो जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि सरकार काम नहीं कर रही। उन्होंने आगे कहा कि हत्याएं सिर्फ बिहार में ही नहीं हो रही हैं, वे बिहार के बाहर भी हो रही हैं। सब जगह हत्या हो रही है सरकार पूरी तरह एक्शन में है और अपना काम कर रही है। वहीं, बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर हो रहे अत्याचार पर तेज प्रताप यादव ने कहा कि यह तो सरकार का मामला है, लेकिन जिस तरह वहां अत्याचार हो रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है, मारा जा रहा है ये नहीं होना चाहिए।