बिहार राजस्व महा-अभियान: शिविरों में प्राप्त आवेदनों का ऑनलाइन होगा निपटारा, विभाग ने जारी किए निर्देश
राजस्व महा-अभियान के चौथे चरण में शिविरों में प्राप्त आवेदनों को ऑनलाइन करने के लिए विशेष सर्वेक्षण कर्मियों की मदद ली जाएगी। विभाग के सचिव ने इस बारे में निर्देश जारी किए हैं। 16 अगस्त से 20 सितंबर तक चले महा-अभियान में प्राप्त नामांतरण और जमाबंदी सुधार से संबंधित आवेदनों को अब ऑनलाइन किया जाएगा जिसके लिए दाखिल-खारिज पोर्टल और परिमार्जन प्लस पोर्टल का उपयोग किया जाएगा।
राज्य ब्यूरो, पटना। राजस्व महा-अभियान के चतुर्थ चरण में शिविरों में प्राप्त आवेदनों को ऑनलाइन करने में विशेष सर्वेक्षण कर्मियों की सेवाएं ली जाएंगी। इस संबंध में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव जय सिंह ने सभी प्रमंडलीय आयुक्तों एवं जिला समाहर्त्ताओं को पत्र जारी किया है।
पत्र में कहा गया है कि 16 अगस्त से 20 सितंबर तक चले महा-अभियान के दौरान राज्य के सभी राजस्व ग्रामों में जमाबंदी पंजी की प्रति वितरण और शिविरों के माध्यम से नामांतरण तथा जमाबंदी सुधार से संबंधित आवेदन प्राप्त किए गए थे।
अब चतुर्थ एवं पंचम चरण में इन आवेदनों को दाखिल-खारिज पोर्टल तथा परिमार्जन प्लस पोर्टल पर आनलाइन करने और उसके बाद निष्पादन की कार्रवाई की जानी है।
विभाग ने निर्णय लिया है कि वर्तमान में कार्यरत विशेष सर्वेक्षण कर्मियों का सहयोग इस कार्य में लिया जाए। आदेश में सभी स्तर के पदाधिकारियों को दिर्देश दिया गया है कि वे शिविरों में प्राप्त आवेदनों को आनलाइन करने में सर्वेक्षणकर्मियों को लगाएं।
इस आदेश की प्रति सभी बंदोबस्त पदाधिकारियों, अपर समाहर्त्ताओं, अनुमंडल पदाधिकारियों, भूमि सुधार उप समाहर्त्ताओं और अंचल अधिकारियों को भी भेजी है।
यह भी पढ़ें- Bihar Bhumi Mapi: भूमि मापी में बड़ी लापरवाही, दरभंगा में अंचल अमीन और डेटा एंट्री ऑपरेटर पर गिरी गाज
यह भी पढ़ें- Bihar Bhumi: जमीन विवाद मामले में CO और थानाध्यक्ष करेंगे संयुक्त निरीक्षण, भू-समाधान पोर्टल में होगा सुधार
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।