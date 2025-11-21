विधानसभा के संभावित विशेष सत्र को लेकर प्रशासन का बड़ा फैसला, पटना के सभी अधिकारियों की छुट्टी रद

जागरण संवाददाता, पटना। बिहार विधानसभा चुनाव के बाद नई सरकार के गठन के साथ ही प्रशासनिक हलचल तेज हो गई है। इसी क्रम में संभावित विधानसभा के विशेष सत्र को ध्यान में रखते हुए पटना जिला प्रशासन ने बड़ा निर्णय लेते हुए जिला, अनुमंडल और प्रखंड स्तर के सभी पदाधिकारियों के अवकाश पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है।



जिलाधिकारी पटना द्वारा के आदेश के अनुसार 21 नवंबर से लेकर आगामी विशेष सत्र की समाप्ति तक किसी भी पदाधिकारी, तकनीकी कर्मी या पर्यवेक्षक स्तर के अधिकारी को अवकाश की अनुमति नहीं दी जाएगी।