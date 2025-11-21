Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    विधानसभा के संभावित विशेष सत्र को लेकर प्रशासन का बड़ा फैसला, पटना के सभी अधिकारियों की छुट्टी रद

    By Vidya Sagar Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Fri, 21 Nov 2025 10:16 PM (IST)

    बिहार विधानसभा के संभावित विशेष सत्र के मद्देनज़र पटना जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। पटना जिले के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। प्रशासन का उद्देश्य सत्र की तैयारियों को सुनिश्चित करना और सत्र को सुचारू रूप से संपन्न कराना है। सभी अधिकारियों को अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने के निर्देश दिए गए हैं।

    prefferd source google
    Hero Image

    विधानसभा के संभावित विशेष सत्र को लेकर पटना में सभी अधिकारियों की छुट्टी रद

    जागरण संवाददाता, पटना। बिहार विधानसभा चुनाव के बाद नई सरकार के गठन के साथ ही प्रशासनिक हलचल तेज हो गई है। इसी क्रम में संभावित विधानसभा के विशेष सत्र को ध्यान में रखते हुए पटना जिला प्रशासन ने बड़ा निर्णय लेते हुए जिला, अनुमंडल और प्रखंड स्तर के सभी पदाधिकारियों के अवकाश पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है।

    जिलाधिकारी पटना द्वारा के आदेश के अनुसार 21 नवंबर से लेकर आगामी विशेष सत्र की समाप्ति तक किसी भी पदाधिकारी, तकनीकी कर्मी या पर्यवेक्षक स्तर के अधिकारी को अवकाश की अनुमति नहीं दी जाएगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि विशेष सत्र के दौरान विधि-व्यवस्था एवं प्रशासनिक प्रबंधन को सुदृढ़ बनाए रखने हेतु बड़ी संख्या में अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की आवश्यकता होगी। ऐसे में किसी भी स्तर पर अवकाश से प्रशासनिक कार्य प्रभावित हो सकता है।

    हालांकि, आदेश में यह व्यवस्था भी की गई है कि यदि किसी अधिकारी को अत्यावश्यक परिस्थिति में अवकाश लेना पड़ता है, तो वे अपने वरीय पदाधिकारियों के माध्यम से स्पष्ट कारणों के साथ अवकाश आवेदन जिलाधिकारी कार्यालय को भेजेंगे। अनुमति प्राप्त होने के बाद ही संबंधित अधिकारी मुख्यालय छोड़ सकेंगे।

    यह भी पढ़ें- Bihar: भ्रष्‍टाचारियों को सजा दिलाने में निगरानी ने बनाया रिकॉर्ड, 18 था प‍िछले वर्ष का आंकड़ा

    यह भी पढ़ें- अलाव जलाने को लेकर दो पक्षों में हिंसक झड़प, 5 लोग जेल भेजे गए

    यह भी पढ़ें- क्‍या नए उद्योग मंत्री बदल पाएंगे सिलसिला? शाहनवाज हुसैन, समीर महासेठ और नीतीश मिश्रा से जुड़ा है कनेक्‍शन