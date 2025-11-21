विधानसभा के संभावित विशेष सत्र को लेकर प्रशासन का बड़ा फैसला, पटना के सभी अधिकारियों की छुट्टी रद
बिहार विधानसभा के संभावित विशेष सत्र के मद्देनज़र पटना जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। पटना जिले के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। प्रशासन का उद्देश्य सत्र की तैयारियों को सुनिश्चित करना और सत्र को सुचारू रूप से संपन्न कराना है। सभी अधिकारियों को अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने के निर्देश दिए गए हैं।
जागरण संवाददाता, पटना। बिहार विधानसभा चुनाव के बाद नई सरकार के गठन के साथ ही प्रशासनिक हलचल तेज हो गई है। इसी क्रम में संभावित विधानसभा के विशेष सत्र को ध्यान में रखते हुए पटना जिला प्रशासन ने बड़ा निर्णय लेते हुए जिला, अनुमंडल और प्रखंड स्तर के सभी पदाधिकारियों के अवकाश पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है।
जिलाधिकारी पटना द्वारा के आदेश के अनुसार 21 नवंबर से लेकर आगामी विशेष सत्र की समाप्ति तक किसी भी पदाधिकारी, तकनीकी कर्मी या पर्यवेक्षक स्तर के अधिकारी को अवकाश की अनुमति नहीं दी जाएगी।
आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि विशेष सत्र के दौरान विधि-व्यवस्था एवं प्रशासनिक प्रबंधन को सुदृढ़ बनाए रखने हेतु बड़ी संख्या में अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की आवश्यकता होगी। ऐसे में किसी भी स्तर पर अवकाश से प्रशासनिक कार्य प्रभावित हो सकता है।
हालांकि, आदेश में यह व्यवस्था भी की गई है कि यदि किसी अधिकारी को अत्यावश्यक परिस्थिति में अवकाश लेना पड़ता है, तो वे अपने वरीय पदाधिकारियों के माध्यम से स्पष्ट कारणों के साथ अवकाश आवेदन जिलाधिकारी कार्यालय को भेजेंगे। अनुमति प्राप्त होने के बाद ही संबंधित अधिकारी मुख्यालय छोड़ सकेंगे।
