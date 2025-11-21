राज्य ब्यूरो, पटना। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने इस साल रिकार्ड 25 भ्रष्टाचारियों को सजा दिलवाई है। निगरानी के डीजी जितेंद्र सिंह गंगवार ने यह बताया।

उन्‍होंने कहा कि यह सुखद संयोग है कि पिछले 25 सालों में सर्वाधिक सजा का रिकार्ड वर्ष 2025 में बना। उसमें 25 भ्रष्ट पदाधिकारियों को अब तक कोर्ट से सजा दिलवाई जा चुकी है।

इसके पहले वर्ष 2024 में सर्वाधिक 18 सजा दिलाए जाने का रिकार्ड था। इस वर्ष यह आंकड़ा और ऊपर जाने की पूरी संभावना है।

25 सजा का लक्ष्‍य पूरा

उन्होंने बताया कि इस साल की शुरुआत में ही हमने 25 सजा सुनाने का लक्ष्य निर्धारित किया था जिसे नवंबर में ही पूरा कर लिया गया है।

आने वाले एक माह में भी कुछ और भ्रष्टाचारियों को सजा सुनाने का लक्ष्य है। डीजी गंगवार ने बताया कि कोर्ट में ससमय प्रदर्श और साक्ष्य रखकर इस उपलिब्ध को हासिल किया गया है।

इसमें निगरानी पदाधिकारियों के साथ सरकारी वकीलों की भी बेहतर तरीके से पैरवी की गई है। उन्होंने बताया कि हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेले में पुलिस की वृहद प्रदर्शनी लगाई गई है।

सोनपुर मेले में लगा है निगरानी का स्‍टॉल

इसमें निगरानी अन्वेषण ब्यूरो का भी स्टाॅल लगाया गया है। इस स्टाॅल के माध्यम से निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की कार्रवाई की जानकारी दी जा रही है।

पिछले वर्षों में कितनी सफलताएं अर्जित की गई हैं, आमलोग कैसे भ्रष्टाचार की शिकायत निगरानी ब्यूरो से कर सकते हैं, यह सारी जानकारी बुकलेट के माध्यम से दी गई है।

इस बुकलेट का वितरण भी सोनपुर मेले में किया जा रहा है। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि भ्रष्टाचार को न कहें।

अगर किसी सरकारी सेवक के द्वारा रिश्वत मांगी जाती है, तो पटना के सर्कुलर रोड कार्यालय में आकर इसकी शिकायत कराएं। इस मामले में दोषियों के विरुद्ध सख्ती से कार्रवाई की जाएगी।