2026 की दस्तक के साथ बदलेगा दफ्तरों का चेहरा! एआई के बढ़ते दखल से छह विभागों में हड़कंप, नौकरियों पर मंडराया संकट

डिजिटल डेस्क, पटना। नव वर्ष 2026 सिर्फ कैलेंडर बदलने का संकेत नहीं है, बल्कि यह सरकारी कामकाज की दुनिया में बड़े बदलाव की आहट भी लेकर आया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) अब प्रयोग या भविष्य की कल्पना नहीं रहा, बल्कि तेजी से सिस्टम का हिस्सा बनता जा रहा है। इसका सीधा असर सरकारी दफ्तरों, कर्मचारियों और कार्यशैली पर पड़ने वाला है। संकेत साफ हैं, तकनीक आएगी, काम बदलेगा और कई परंपरागत भूमिकाएं खत्म होने के कगार पर पहुंचेंगी।

सूत्रों के मुताबिक, 2026 में राज्य के कम से कम छह बड़े विभागों में एआई आधारित सिस्टम को चरणबद्ध तरीके से लागू करने की तैयारी है। फाइलों का निपटारा, डाटा विश्लेषण, रिपोर्ट तैयार करना, रिकॉर्ड मैनेजमेंट और मॉनिटरिंग जैसे काम अब मशीनें तेजी और सटीकता के साथ करने लगेंगी। इससे जहां कामकाज की रफ्तार बढ़ेगी, वहीं हजारों कर्मचारियों के सामने अपने भविष्य को लेकर असमंजस की स्थिति भी खड़ी हो सकती है। अब तक जिन कार्यों के लिए बड़ी संख्या में बाबू, क्लर्क और डाटा एंट्री ऑपरेटर तैनात रहते थे, वही काम एआई कुछ सेकंड में कर सकेगा। यही वजह है कि इसे लेकर कर्मचारियों के बीच चिंता और बेचैनी बढ़ रही है। कई विभागों में चर्चा है कि आने वाले समय में नई भर्तियों पर ब्रेक लग सकता है और मौजूदा पदों का स्वरूप भी बदला जा सकता है।