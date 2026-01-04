राज्य ब्यूरो, पटना। राज्य के 19 प्रमुख बस डिपो में जीविका दीदी की रसोई के तहत कैंटीन जाएंगी। इससे बस डिपो आने वाले यात्रियों, चालकों और कर्मियों को साफ-सुथरा और पौष्टिक भोजन उपलब्ध होगा।

दरअसल राज्य के परिवहन सह ग्रामीण विकास विभाग मंत्री श्रवण कुमार ने हाल ही में बस डिपो का निरीक्षण किया था। इस दौरान उन्होंने वहां खाने-पीने की खराब व्यवस्था देखी और गहरी नाराजगी जताई।

इसके बाद मंत्री ने कहा कि बस डिपो में यात्रियों व चालकों को अच्छी सुविधाएं मिलनी चाहिए, क्योंकि लंबी यात्रा के दौरान भोजन की उचित व्यवस्था न होने से काफी परेशानी होती है।

अपने निरीक्षण के क्रम में हुए अनुभव के बाद मंत्री श्रवण कुमार ने निर्देश दिए हैं कि डिपो में जल्द जीविका दीदी की रसोई शुरू की जाएगी। इससे न केवल बस डिपो की छवि बेहतर होगी, बल्कि यात्रियों को भी राहत मिलेगी।