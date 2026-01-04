Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    बिहार के 19 बस ड‍िपो में जीविका दीदी की रसोई; नीतीश सरकार ने कर दी व्‍यवस्‍था, यहां देख‍िये स्‍थलों की ल‍िस्‍ट

    By Sunil Raj Edited By: Vyas Chandra
    Updated: Sun, 04 Jan 2026 07:09 PM (IST)

    बिहार के 19 प्रमुख बस डिपो में अब जीविका दीदी की रसोई के तहत कैंटीन खुलेंगी। परिवहन मंत्री श्रवण कुमार के निरीक्षण के बाद यह फैसला लिया गया, जहां उन्ह ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    बस ड‍िपो में खुलेगी जीविका दीदी की रसोई। सांकेत‍िक तस्‍वीर

    राज्य ब्यूरो, पटना। राज्य के 19 प्रमुख बस डिपो में जीविका दीदी की रसोई के तहत कैंटीन जाएंगी। इससे बस डिपो आने वाले यात्रियों, चालकों और कर्मियों को साफ-सुथरा और पौष्टिक भोजन उपलब्ध होगा।

    दरअसल राज्य के परिवहन सह ग्रामीण विकास विभाग मंत्री श्रवण कुमार ने हाल ही में बस डिपो का निरीक्षण किया था। इस दौरान उन्होंने वहां खाने-पीने की खराब व्यवस्था देखी और गहरी नाराजगी जताई।

    इसके बाद मंत्री ने कहा कि बस डिपो में यात्रियों व चालकों को अच्छी सुविधाएं मिलनी चाहिए, क्योंकि लंबी यात्रा के दौरान भोजन की उचित व्यवस्था न होने से काफी परेशानी होती है। 

    अपने निरीक्षण के क्रम में हुए अनुभव के बाद मंत्री श्रवण कुमार ने निर्देश दिए हैं कि डिपो में जल्द जीविका दीदी की रसोई शुरू की जाएगी। इससे न केवल बस डिपो की छवि बेहतर होगी, बल्कि यात्रियों को भी राहत मिलेगी।

    इन डिपो में होगी दीदी की रसोई 

    परिवहन विभाग के अधिकारियों के अनुसार, पहले चरण में 19 बस डिपो में ऐसी व्‍यवस्‍था की जा रही है। इनमें बांकीपुर, फुलवारी शरीफ, मुजफ्फरपुर, आरा, बिहार शरीफ, सीतामढ़ी, मोतिहारी, छपरा, सिवान, दरभंगा, गया, औरंगाबाद, जहानाबाद, नवादा, भागलपुर, जमुई, मुंगेर, पूर्णिया और सहरसा में यह व्यवस्था लागू की जाएगी। बाद में इसे और विस्तार दिया जा सकता है।

    अस्पतालों में है पहले से है दीदी की रसोई

    दीदी की रसोई पहले से ही अस्पतालों, सरकारी कार्यालयों और अन्य स्थानों पर सफलता पूर्वक चल रही है, जहां कम कीमत पर स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन उपलब्ध होता है।

    अब यह सुविधा बस डिपो तक भी पहुंचेगी। इस फैसले से यात्रियों की सुविधा के साथ-साथ चालक कल्याण और महिलाओं के स्वावलंबन व स्वरोजगार को भी बल मिलेगा। 

    इसके साथ ही पटना में निर्माणाधीन पुल‍िस लाइन में भी जीविका दीदी की रसोई की व्‍यवस्‍था की गई है। यहां पुलिसकर्मियों को ताजा एवं शुद्ध भोजन म‍िल सकेगा। 

     