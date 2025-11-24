धर्मेंद्र के निधन से भोजपुरी इंडस्ट्री में शोक, पवन सिंह और खेसारी लाल ने बयां किया दिल का दर्द

डिजिटल डेस्क, पटना। बॉलीवुड के 'ही मैन' धर्मेंद्र का 89 साल की उम्र में निधन (Dharmendra Death) हो गया। उनके निधन की खबर से पूरे देश में शोक का माहौल है। बॉलीवुड से लेकर भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में भी शोक की लहर दौड़ गई है। धर्मेंद्र के निधन पर भोजपुरी इंडस्ट्री के दो लोकप्रिय कलाकारों पवन सिंह (Pawan Singh) और खेसारी लाल (Khesari Lal) ने शोक व्यक्त किया है।

खेसारी लाल ने एक्स पर लिखा, "आज से सिनेमा के आँगन सूना पड़ गइल… आदरणीय धर्मेंद्र जी के जगह केहू ले ना पाई। सहृदय श्रद्धांजलि…ॐ शांति" वहीं, पवन सिंह ने भी धर्मेंद्र के निधन पर दुख प्रकट किया। उन्होंने लिखा, "धर्मेंद्र जी के जाने की खबर ने दिल को भीतर तक तोड़ दिया है। आज ऐसा लगता है मानो पर्दे से नहीं, जिंदगी से ही एक रौशन उजाला चला गया हो।"

पवन सिंह ने आगे लिखा- मेरा सौभाग्य रहा कि मुझे उनके साथ काम करने का अवसर मिला, सेट पर उनकी ममता, सरलता और इंसानियत आज भी याद करके आंखें नम हो जाती हैं। ईश्वर से प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को परम शांति मिले। ॐ शांति ॐ।"