    धर्मेंद्र के निधन से भोजपुरी इंडस्ट्री में शोक, पवन सिंह और खेसारी लाल ने बयां किया दिल का दर्द

    By Rajat Mourya Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 04:12 PM (IST)

    मशहूर अभिनेता धर्मेंद्र के निधन (Dharmendra Death News) से भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर है। पवन सिंह और खेसारी लाल यादव जैसे सितारों ने उनके निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। दोनों कलाकारों ने धर्मेंद्र के परिवार के प्रति संवेदनाएं व्यक्त कीं और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की।

    खेसारी लाल और पवन सिंह ने धर्मेंद्र को दी श्रद्धांजलि।

    डिजिटल डेस्क, पटना। बॉलीवुड के 'ही मैन' धर्मेंद्र का 89 साल की उम्र में निधन (Dharmendra Death) हो गया। उनके निधन की खबर से पूरे देश में शोक का माहौल है। बॉलीवुड से लेकर भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में भी शोक की लहर दौड़ गई है। धर्मेंद्र के निधन पर भोजपुरी इंडस्ट्री के दो लोकप्रिय कलाकारों पवन सिंह (Pawan Singh) और खेसारी लाल (Khesari Lal) ने शोक व्यक्त किया है।

    खेसारी लाल ने एक्स पर लिखा, "आज से सिनेमा के आँगन सूना पड़ गइल… आदरणीय धर्मेंद्र जी के जगह केहू ले ना पाई। सहृदय श्रद्धांजलि…ॐ शांति"

    Khesari Lal

    वहीं, पवन सिंह ने भी धर्मेंद्र के निधन पर दुख प्रकट किया। उन्होंने लिखा, "धर्मेंद्र जी के जाने की खबर ने दिल को भीतर तक तोड़ दिया है। आज ऐसा लगता है मानो पर्दे से नहीं, जिंदगी से ही एक रौशन उजाला चला गया हो।"

    Pawan Singh

    पवन सिंह ने आगे लिखा- मेरा सौभाग्य रहा कि मुझे उनके साथ काम करने का अवसर मिला, सेट पर उनकी ममता, सरलता और इंसानियत आज भी याद करके आंखें नम हो जाती हैं। ईश्वर से प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को परम शांति मिले। ॐ शांति ॐ।"

    भोजपुरी फिल्मों में भी दिखे धर्मेंद्र

    आपको बता दें कि धर्मेंद्र सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं, बल्कि भोजपुरी फिल्मों में भी अपनी धाम जमा चुके हैं। इसी कड़ी में पवन सिंह को भी धर्मेंद्र के साथ काम करने का मौका मिला। पवन सिंह के साथ धर्मेंद्र 'देस परदेस' नामक भोजपुरी फिल्‍म में नजर आ चुके हैं।

    इस फिल्‍म में उन्‍होंने पवन सिंह के प‍िता की भूमिका न‍िभाई थी। यह फिल्म साल 2013 में आई थी। इस फिल्‍म में दर्शकों को धर्मेंद्र की दमदार एक्‍टिंग देखने को मिली थी।

