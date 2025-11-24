रवि किशन को प्यार से 'बीबा मुंडा' कहते थे धर्मेंद्र, दिग्गज अभिनेता के निधन पर भावुक हुए सांसद ने लिखी ये पोस्ट
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। Dharmendra passes away: हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र का 89 की उम्र में निधन हो गया है। धर्मेंद्र के निधन से फिल्म जगत में शोक की लहर दौड़ गई है। उनके निधन पर बीजेपी सांसद और फिल्म अभिनेता रवि किशन बेहद भावुक हो गए। उन्होंने कहा, ''मेरे लिए उनका जाना व्यक्तिगत रूप से भी बेहद दुखद है। वे मुझे परिवार की तरह मानते थे और प्यार से बीबा मुंडा कहकर पुकारते थे।''
रवि किशन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ''वरिष्ठ अभिनेता श्री धर्मेन्द्र देओल जी जिन्हें पूरे देश ने स्नेह से ही-मैन और धरम पाजी के रूप में अपने दिल में बसाया आज 89 वर्ष की आयु में स्वर्गवासी हो गए। भारतीय सिनेमा के इस महान स्तंभ का जाना फ़िल्म जगत के लिए एक अपूरणीय क्षति है। छह दशकों से भी अधिक लंबे उनके शानदार सफ़र ने करोड़ों दिलों को छुआ और हिंदी सिनेमा को नई ऊंचाइयां दीं।''
रवि किशन ने आगे लिखा, ''मेरे लिए उनका जाना व्यक्तिगत रूप से भी बेहद दुखद है। वे मुझे परिवार की तरह मानते थे और प्यार से बीबा मुंडा कहकर पुकारते थे। उनकी यादें, उनका स्नेह और उनका व्यक्तित्व हमेशा प्रेरणा देते रहेंगे। भावपूर्ण श्रद्धांजलि।''
— Ravi Kishan (@ravikishann) November 24, 2025
बता दें, हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र का 89 की उम्र में निधन हो गया है। फिल्ममेकर करण जौहर ने सोशल मीडिया पर धर्मेंद्र के निधन की जानकारी दी।
