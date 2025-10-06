Language
    Bihar Election 2025: बिहार में किस विधानसभा सीट पर किस तारीख को मतदान? यहां देखिए पूरी लिस्ट

    By Digital Desk Edited By: Yogesh Sahu
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 06:38 PM (IST)

    चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तारीखों का एलान कर दिया है। 7.45 करोड़ मतदाता प्रत्याशियों का भाग्य तय करेंगे। पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को और दूसरे चरण का 11 नवंबर को होगा जबकि वोटों की गिनती 14 नवंबर को होगी। पटना जिले में पहले चरण में मतदान होगा। घोषणा के साथ ही प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है।

    Bihar Election 2025: बिहार में किस विधानसभा सीट पर किस तारीख को मतदान?

    डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार में आखिरकार विधानसभा चुनाव की तारीखों का एलान हो गया है। चुनाव आयोग ने अपनी प्रेस वार्ता में सभी तरह की जानकारियां साझा की हैं।

    आयोग ने दो चरणों में चुनाव कराने की बात कही है। इसके साथ आयोग ने यह भी बताया है कि 7.45 करोड़ मतदाता प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे।

    ऐसे में यह जानना अहम हो जाता है कि किस विधानसभा सीट पर कौने से चरण में किस तारीख को मतदान होगा?

    बता दें कि पहले चरण के लिए 6 नवंबर को और दूसरे चरण के लिए 11 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। वोटों की गिनती 14 नवंबर को होगी।

    चुनाव की तारीखें सामने आने के साथ ही राज्य में सियासी गर्मी बढ़ गई है। बहारहाल, आइए यहां सूची के माध्यम से जानते हैं सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव की तारीख...

    विस क्रमांक विधानसभा सीट का नाम किस चरण में होगा चुनाव मतदान की तारीख
    70 आलमनगर विधानसभा सीट (Alamnagar Vidhan Sabha Seat) पहला चरण 6 नवंबर 2025
    71 बिहारीगंज विधानसभा सीट (Bihariganj Vidhan Sabha Seat) पहला चरण 6 नवंबर 2025
    72 सिंहेश्वर विधानसभा सीट (एससी) (Singheshwar Vidhan Sabha Seat (SC)) पहला चरण 6 नवंबर 2025
    73 मधेपुरा विधानसभा सीट (Madhepura Vidhan Sabha Seat) पहला चरण 6 नवंबर 2025
    74 सोनबरसा विधानसभा सीट (एससी) (Sonbarsha Vidhan Sabha Seat (SC)) पहला चरण 6 नवंबर 2025
    75 सहरसा विधानसभा सीट (Saharsa Vidhan Sabha Seat) पहला चरण 6 नवंबर 2025
    76 सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा सीट (Simri Bakhtiarpur Vidhan Sabha Seat) पहला चरण 6 नवंबर 2025
    77 महिषी विधानसभा सीट (Mahishi Vidhan Sabha Seat) पहला चरण 6 नवंबर 2025
    78 कुशेश्वर स्थान विधानसभा सीट (एससी) (Kusheshwar Asthan Vidhan Sabha Seat (SC)) पहला चरण 6 नवंबर 2025
    79 गौरा बौरम विधानसभा सीट (Gaura Bauram Vidhan Sabha Seat) पहला चरण 6 नवंबर 2025
    80 बेनीपुर विधानसभा सीट (Benipur Vidhan Sabha Seat) पहला चरण 6 नवंबर 2025
    81 अलिनगर विधानसभा सीट (Alinagar Vidhan Sabha Seat) पहला चरण 6 नवंबर 2025
    82 दरभंगा ग्रामीण विधानसभा सीट (Darbhanga Rural Vidhan Sabha Seat) पहला चरण 6 नवंबर 2025
    83 दरभंगा विधानसभा सीट (Darbhanga Vidhan Sabha Seat) पहला चरण 6 नवंबर 2025
    84 हायाघाट विधानसभा सीट (Hayaghat Vidhan Sabha Seat) पहला चरण 6 नवंबर 2025
    85 बहादुरपुर विधानसभा सीट (Bahadurpur Vidhan Sabha Seat) पहला चरण 6 नवंबर 2025
    86 केवटी विधानसभा सीट (Keoti Vidhan Sabha Seat) पहला चरण 6 नवंबर 2025
    87 जाले विधानसभा सीट (Jale Vidhan Sabha Seat) पहला चरण 6 नवंबर 2025
    88 गायघाट विधानसभा सीट (Gaighat Vidhan Sabha Seat) पहला चरण 6 नवंबर 2025
    89 औराई विधानसभा सीट (Aurai Vidhan Sabha Seat) पहला चरण 6 नवंबर 2025
    90 मीनापुर विधानसभा सीट (Minapur Vidhan Sabha Seat) पहला चरण 6 नवंबर 2025
    91 बोचहान विधानसभा सीट (एससी) (Bochaha Vidhan Sabha Seat (SC)) पहला चरण 6 नवंबर 2025
    92 सकड़ा विधानसभा सीट (एससी) (Sakra Vidhan Sabha Seat (SC)) पहला चरण 6 नवंबर 2025
    93 कुढ़नी विधानसभा सीट (Kurhani Vidhan Sabha Seat) पहला चरण 6 नवंबर 2025
    94 मुजफ्फरपुर विधानसभा सीट (Muzaffarpur Vidhan Sabha Seat) पहला चरण 6 नवंबर 2025
    95 कांति विधानसभा सीट (Kanti Vidhan Sabha Seat) पहला चरण 6 नवंबर 2025
    96 बरूराज विधानसभा सीट (Baruraj Vidhan Sabha Seat) पहला चरण 6 नवंबर 2025
    97 पारू विधानसभा सीट (Paroo Vidhan Sabha Seat) पहला चरण 6 नवंबर 2025
    98 साहेबगंज विधानसभा सीट (Sahebganj Vidhan Sabha Seat) पहला चरण 6 नवंबर 2025
    99 बैकुंठपुर विधानसभा सीट (Baikunthpur Vidhan Sabha Seat) पहला चरण 6 नवंबर 2025
    100 बरौली विधानसभा सीट (Barauli Vidhan Sabha Seat) पहला चरण 6 नवंबर 2025
    101 गोपालगंज विधानसभा सीट (Gopalganj Vidhan Sabha Seat) पहला चरण 6 नवंबर 2025
    102 कुचायकोट विधानसभा सीट (Kuchaikote Vidhan Sabha Seat) पहला चरण 6 नवंबर 2025
    103 भोर विधानसभा सीट (एससी) (Bhore Vidhan Sabha Seat (SC)) पहला चरण 6 नवंबर 2025
    104 हथुआ विधानसभा सीट (Hathua Vidhan Sabha Seat) पहला चरण 6 नवंबर 2025
    105 सीवान विधानसभा सीट (Siwan Vidhan Sabha Seat) पहला चरण 6 नवंबर 2025
    106 जिरादेई विधानसभा सीट (Ziradei Vidhan Sabha Seat) पहला चरण 6 नवंबर 2025
    107 दारौली विधानसभा सीट (एससी) (Darauli Vidhan Sabha Seat (SC)) पहला चरण 6 नवंबर 2025
    108 रघुनाथपुर विधानसभा सीट (Raghunathpur Vidhan Sabha Seat) पहला चरण 6 नवंबर 2025
    109 दरौंदा विधानसभा सीट (Daraundha Vidhan Sabha Seat) पहला चरण 6 नवंबर 2025
    110 बड़हरिया विधानसभा सीट (Barharia Vidhan Sabha Seat) पहला चरण 6 नवंबर 2025
    111 गोरीयाकोठी विधानसभा सीट (Goriakothi Vidhan Sabha Seat) पहला चरण 6 नवंबर 2025
    112 महाराजगंज विधानसभा सीट (Maharajganj Vidhan Sabha Seat) पहला चरण 6 नवंबर 2025
    113 एकमा विधानसभा सीट (Ekma Vidhan Sabha Seat) पहला चरण 6 नवंबर 2025
    114 मांझी विधानसभा सीट (Manjhi Vidhan Sabha Seat) पहला चरण 6 नवंबर 2025
    115 बनियापुर विधानसभा सीट (Baniapur Vidhan Sabha Seat) पहला चरण 6 नवंबर 2025
    116 तरैया विधानसभा सीट (Taraiya Vidhan Sabha Seat) पहला चरण 6 नवंबर 2025
    117 मरहौरा विधानसभा सीट (Marhaura Vidhan Sabha Seat) पहला चरण 6 नवंबर 2025
    118 छपरा विधानसभा सीट (Chapra Vidhan Sabha Seat) पहला चरण 6 नवंबर 2025
    119 गरखा विधानसभा सीट (एससी) (Garkha Vidhan Sabha Seat (SC)) पहला चरण 6 नवंबर 2025
    120 अमनौर विधानसभा सीट (Amnour Vidhan Sabha Seat) पहला चरण 6 नवंबर 2025
    121 परसा विधानसभा सीट (Parsa Vidhan Sabha Seat) पहला चरण 6 नवंबर 2025
    122 सोनपुर विधानसभा सीट (Sonepur Vidhan Sabha Seat) पहला चरण 6 नवंबर 2025
    123 हाजीपुर विधानसभा सीट (Hajipur Vidhan Sabha Seat) पहला चरण 6 नवंबर 2025
    124 लाल गंज विधानसभा सीट (Lalganj Vidhan Sabha Seat) पहला चरण 6 नवंबर 2025
    125 वैशाली विधानसभा सीट (Vaishali Vidhan Sabha Seat) पहला चरण 6 नवंबर 2025
    126 महुआ विधानसभा सीट (Mahua Vidhan Sabha Seat) पहला चरण 6 नवंबर 2025
    127 राजा पाकर विधानसभा सीट (एससी) (Raja Pakar Vidhan Sabha Seat (SC)) पहला चरण 6 नवंबर 2025
    128 राघोपुर विधानसभा सीट (Raghopur Vidhan Sabha Seat) पहला चरण 6 नवंबर 2025
    129 महनार विधानसभा सीट (Mahnar Vidhan Sabha Seat) पहला चरण 6 नवंबर 2025
    130 पातेपुर विधानसभा सीट (एससी) (Patepur Vidhan Sabha Seat (SC)) पहला चरण 6 नवंबर 2025
    131 कल्याणपुर विधानसभा सीट (एससी) (Kalyanpur Vidhan Sabha Seat (SC)) पहला चरण 6 नवंबर 2025
    132 वारिसनगर विधानसभा सीट (Warisnagar Vidhan Sabha Seat) पहला चरण 6 नवंबर 2025
    133 समस्तीपुर विधानसभा सीट (Samastipur Vidhan Sabha Seat) पहला चरण 6 नवंबर 2025
    134 उजियारपुर विधानसभा सीट (Ujiarpur Vidhan Sabha Seat) पहला चरण 6 नवंबर 2025
    135 मोरवा विधानसभा सीट (Morwa Vidhan Sabha Seat) पहला चरण 6 नवंबर 2025
    136 सरायरंजन विधानसभा सीट (Sarairanjan Vidhan Sabha Seat) पहला चरण 6 नवंबर 2025
    137 मोहिउद्दीननगर विधानसभा सीट (Mohiuddinnagar Vidhan Sabha Seat) पहला चरण 6 नवंबर 2025
    138 बिभूतिपुर विधानसभा सीट (Bibhutipur Vidhan Sabha Seat) पहला चरण 6 नवंबर 2025
    139 रोसरा विधानसभा सीट (एससी) (Rosera Vidhan Sabha Seat (SC)) पहला चरण 6 नवंबर 2025
    140 हसनपुर विधानसभा सीट (Hasanpur Vidhan Sabha Seat) पहला चरण 6 नवंबर 2025
    141 चेरिया-बरियारपुर विधानसभा सीट (Cheria Bariarpur Vidhan Sabha Seat) पहला चरण 6 नवंबर 2025
    142 बछवाड़ा विधानसभा सीट (Bachhwara Vidhan Sabha Seat) पहला चरण 6 नवंबर 2025
    143 तेघरा विधानसभा सीट (Teghra Vidhan Sabha Seat) पहला चरण 6 नवंबर 2025
    144 मटिहानी विधानसभा सीट (Matihani Vidhan Sabha Seat) पहला चरण 6 नवंबर 2025
    145 साहेबपुर कमाल विधानसभा सीट (Sahebpur Kamal Vidhan Sabha Seat) पहला चरण 6 नवंबर 2025
    146 बेगूसराय विधानसभा सीट (Begusarai Vidhan Sabha Seat) पहला चरण 6 नवंबर 2025
    147 बखरी विधानसभा सीट (एससी) (Bakhri Vidhan Sabha Seat (SC)) पहला चरण 6 नवंबर 2025
    148 अलाउली विधानसभा सीट (एससी) (Alauli Vidhan Sabha Seat (SC)) पहला चरण 6 नवंबर 2025
    149 खगरिया विधानसभा सीट (Khagaria Vidhan Sabha Seat) पहला चरण 6 नवंबर 2025
    150 बेलदौर विधानसभा सीट (Beldaur Vidhan Sabha Seat) पहला चरण 6 नवंबर 2025
    151 परबत्ता विधानसभा सीट (Parbatta Vidhan Sabha Seat) पहला चरण 6 नवंबर 2025
    164 तारापुर विधानसभा सीट (Tarapur Vidhan Sabha Seat) पहला चरण 6 नवंबर 2025
    165 मुंगेर विधानसभा सीट (Munger Vidhan Sabha Seat) पहला चरण 6 नवंबर 2025
    166 जमालपुर विधानसभा सीट (Jamalpur Vidhan Sabha Seat) पहला चरण 6 नवंबर 2025
    167 सूर्यगढ़ा विधानसभा सीट (Suryagarha Vidhan Sabha Seat) पहला चरण 6 नवंबर 2025
    168 लखीसराय विधानसभा सीट (Lakhisarai Vidhan Sabha Seat) पहला चरण 6 नवंबर 2025
    169 शेखपुरा विधानसभा सीट (Sheikhpura Vidhan Sabha Seat) पहला चरण 6 नवंबर 2025
    170 बरबीघा विधानसभा सीट (Barbigha Vidhan Sabha Seat) पहला चरण 6 नवंबर 2025
    171 अस्थावां विधानसभा सीट (Asthawan Vidhan Sabha Seat) पहला चरण 6 नवंबर 2025
    172 बिहारशरीफ विधानसभा सीट (Biharsharif Vidhan Sabha Seat) पहला चरण 6 नवंबर 2025
    173 राजगीर विधानसभा सीट (एससी) (Rajgir Vidhan Sabha Seat (SC)) पहला चरण 6 नवंबर 2025
    174 इस्लामपुर विधानसभा सीट (Islampur Vidhan Sabha Seat) पहला चरण 6 नवंबर 2025
    175 हिलसा विधानसभा सीट (Hilsa Vidhan Sabha Seat) पहला चरण 6 नवंबर 2025
    176 नालंदा विधानसभा सीट (Nalanda Vidhan Sabha Seat) पहला चरण 6 नवंबर 2025
    177 हरनौत विधानसभा सीट (Harnaut Vidhan Sabha Seat) पहला चरण 6 नवंबर 2025
    178 मोकामा विधानसभा सीट (Mokama Vidhan Sabha Seat) पहला चरण 6 नवंबर 2025
    179 बाढ़ विधानसभा सीट (Barh Vidhan Sabha Seat) पहला चरण 6 नवंबर 2025
    180 बख्तियारपुर विधानसभा सीट (Bakhtiarpur Vidhan Sabha Seat) पहला चरण 6 नवंबर 2025
    181 दीघा विधानसभा सीट (Digha Vidhan Sabha Seat) पहला चरण 6 नवंबर 2025
    182 बांकीपुर विधानसभा सीट (Bankipur Vidhan Sabha Seat) पहला चरण 6 नवंबर 2025
    183 कुम्हरार विधानसभा सीट (Kumhrar Vidhan Sabha Seat) पहला चरण 6 नवंबर 2025
    184 पटना साहिब विधानसभा सीट (Patna Sahib Vidhan Sabha Seat) पहला चरण 6 नवंबर 2025
    185 फतुहा विधानसभा सीट (Fatuha Vidhan Sabha Seat) पहला चरण 6 नवंबर 2025
    186 दानापुर विधानसभा सीट (Danapur Vidhan Sabha Seat) पहला चरण 6 नवंबर 2025
    187 मनेर विधानसभा सीट (Maner Vidhan Sabha Seat) पहला चरण 6 नवंबर 2025
    188 फुलवारी विधानसभा सीट (एससी) (Phulwari Vidhan Sabha Seat (SC)) पहला चरण 6 नवंबर 2025
    189 मसाउरही विधानसभा सीट (एससी) (Masaurhi Vidhan Sabha Seat (SC)) पहला चरण 6 नवंबर 2025
    190 पालीगंज विधानसभा सीट (Paliganj Vidhan Sabha Seat) पहला चरण 6 नवंबर 2025
    191 बिक्रम विधानसभा सीट (Bikram Vidhan Sabha Seat) पहला चरण 6 नवंबर 2025
    192 सन्देश विधानसभा सीट (Sandesh Vidhan Sabha Seat) पहला चरण 6 नवंबर 2025
    193 बरहरा विधानसभा सीट (Barhara Vidhan Sabha Seat) पहला चरण 6 नवंबर 2025
    194 अर्राह विधानसभा सीट (Arrah Vidhan Sabha Seat) पहला चरण 6 नवंबर 2025
    195 अगिआंव विधानसभा सीट (एससी) (Agiaon Vidhan Sabha Seat (SC)) पहला चरण 6 नवंबर 2025
    196 तरारी विधानसभा सीट (Tarari Vidhan Sabha Seat) पहला चरण 6 नवंबर 2025
    197 जगदीशपुर विधानसभा सीट (Jagdishpur Vidhan Sabha Seat) पहला चरण 6 नवंबर 2025
    198 शाहपुर विधानसभा सीट (Shahpur Vidhan Sabha Seat) पहला चरण 6 नवंबर 2025
    199 ब्रह्मपुर विधानसभा सीट (Brahampur Vidhan Sabha Seat) पहला चरण 6 नवंबर 2025
    200 बक्सर विधानसभा सीट (Buxar Vidhan Sabha Seat) पहला चरण 6 नवंबर 2025
    201 डुमरांव विधानसभा सीट (Dumraon Vidhan Sabha Seat) पहला चरण 6 नवंबर 2025
    202 राजपुर विधानसभा सीट (एससी) (Rajpur Vidhan Sabha Seat (SC)) पहला चरण 6 नवंबर 2025
    1 वाल्मीकि नगर विधानसभा सीट (Valmiki Nagar Vidhan Sabha Seat) दूसरा चरण 11 नवंबर 2025
    2 रामनगर विधानसभा सीट (एससी) (Ramnagar Vidhan Sabha Seat (SC)) दूसरा चरण 11 नवंबर 2025
    3 नरकटियागंज विधानसभा सीट (Narkatiaganj Vidhan Sabha Seat) दूसरा चरण 11 नवंबर 2025
    4 बगहा विधानसभा सीट (Bagaha Vidhan Sabha Seat) दूसरा चरण 11 नवंबर 2025
    5 लौरिया विधानसभा सीट (Lauriya Vidhan Sabha Seat) दूसरा चरण 11 नवंबर 2025
    6 नौतन विधानसभा सीट (Nautan Vidhan Sabha Seat) दूसरा चरण 11 नवंबर 2025
    7 चनपटिया विधानसभा सीट (Chanpatia Vidhan Sabha Seat) दूसरा चरण 11 नवंबर 2025
    8 बेतिया विधानसभा सीट (Bettiah Vidhan Sabha Seat) दूसरा चरण 11 नवंबर 2025
    9 सिकटा विधानसभा सीट (Sikta Vidhan Sabha Seat) दूसरा चरण 11 नवंबर 2025
    10 रक्सौल विधानसभा सीट (Raxaul Vidhan Sabha Seat) दूसरा चरण 11 नवंबर 2025
    11 सुगौली विधानसभा सीट (Sugauli Vidhan Sabha Seat) दूसरा चरण 11 नवंबर 2025
    12 नरकटिया विधानसभा सीट (Narkatia Vidhan Sabha Seat) दूसरा चरण 11 नवंबर 2025
    13 हरसिद्धि विधानसभा सीट (एससी) (Harsidhi Vidhan Sabha Seat (SC)) दूसरा चरण 11 नवंबर 2025
    14 गोविंदगंज विधानसभा सीट (Govindganj Vidhan Sabha Seat) दूसरा चरण 11 नवंबर 2025
    15 केसरिया विधानसभा सीट (Kesaria Vidhan Sabha Seat) दूसरा चरण 11 नवंबर 2025
    16 कल्याणपुर विधानसभा सीट (Kalyanpur Vidhan Sabha Seat) दूसरा चरण 11 नवंबर 2025
    17 पिपरा विधानसभा सीट (Pipra Vidhan Sabha Seat) दूसरा चरण 11 नवंबर 2025
    18 मधुबन विधानसभा सीट (Madhuban Vidhan Sabha Seat) दूसरा चरण 11 नवंबर 2025
    19 मोतिहारी विधानसभा सीट (Motihari Vidhan Sabha Seat) दूसरा चरण 11 नवंबर 2025
    20 चिराइया विधानसभा सीट (Chiraia Vidhan Sabha Seat) दूसरा चरण 11 नवंबर 2025
    21 ढाका विधानसभा सीट (Dhaka Vidhan Sabha Seat) दूसरा चरण 11 नवंबर 2025
    22 शेओहर विधानसभा सीट (Sheohar Vidhan Sabha Seat) दूसरा चरण 11 नवंबर 2025
    23 रीगा विधानसभा सीट (Riga Vidhan Sabha Seat) दूसरा चरण 11 नवंबर 2025
    24 बथनाहा विधानसभा सीट (एससी) (Bathnaha Vidhan Sabha Seat (SC)) दूसरा चरण 11 नवंबर 2025
    25 परिहार विधानसभा सीट (Parihar Vidhan Sabha Seat) दूसरा चरण 11 नवंबर 2025
    26 सुरसंड विधानसभा सीट (Sursand Vidhan Sabha Seat) दूसरा चरण 11 नवंबर 2025
    27 बाजपट्टी विधानसभा सीट (Bajpatti Vidhan Sabha Seat) दूसरा चरण 11 नवंबर 2025
    28 सीतामढ़ी विधानसभा सीट (Sitamarhi Vidhan Sabha Seat) दूसरा चरण 11 नवंबर 2025
    29 रूनीसैदपुर विधानसभा सीट (Runnisaidpur Vidhan Sabha Seat) दूसरा चरण 11 नवंबर 2025
    30 बेलसंड विधानसभा सीट (Belsand Vidhan Sabha Seat) दूसरा चरण 11 नवंबर 2025
    31 हरलाखी विधानसभा सीट (Harlakhi Vidhan Sabha Seat) दूसरा चरण 11 नवंबर 2025
    32 बेनीपट्टी विधानसभा सीट (Benipatti Vidhan Sabha Seat) दूसरा चरण 11 नवंबर 2025
    33 खजौली विधानसभा सीट (Khajauli Vidhan Sabha Seat) दूसरा चरण 11 नवंबर 2025
    34 बाबूबरही विधानसभा सीट (Babubarhi Vidhan Sabha Seat) दूसरा चरण 11 नवंबर 2025
    35 बिस्फी विधानसभा सीट (Bisfi Vidhan Sabha Seat) दूसरा चरण 11 नवंबर 2025
    36 मधुबनी विधानसभा सीट (Madhubani Vidhan Sabha Seat) दूसरा चरण 11 नवंबर 2025
    37 राजनगर विधानसभा सीट (एससी) (Rajnagar Vidhan Sabha Seat (SC)) दूसरा चरण 11 नवंबर 2025
    38 झंझारपुर विधानसभा सीट (Jhanjharpur Vidhan Sabha Seat) दूसरा चरण 11 नवंबर 2025
    39 फुलपरास विधानसभा सीट (Phulparas Vidhan Sabha Seat) दूसरा चरण 11 नवंबर 2025
    40 लौकाहा विधानसभा सीट (Laukaha Vidhan Sabha Seat) दूसरा चरण 11 नवंबर 2025
    41 निर्मली विधानसभा सीट (Nirmali Vidhan Sabha Seat) दूसरा चरण 11 नवंबर 2025
    42 पिपरा विधानसभा सीट (Pipra Vidhan Sabha Seat) दूसरा चरण 11 नवंबर 2025
    43 सुपौल विधानसभा सीट (Supaul Vidhan Sabha Seat) दूसरा चरण 11 नवंबर 2025
    44 त्रिवेणीगंज विधानसभा सीट (एससी) (Triveniganj Vidhan Sabha Seat (SC)) दूसरा चरण 11 नवंबर 2025
    45 छातापुर विधानसभा सीट (Chhatapur Vidhan Sabha Seat) दूसरा चरण 11 नवंबर 2025
    46 नरपतगंज विधानसभा सीट (Narpatganj Vidhan Sabha Seat) दूसरा चरण 11 नवंबर 2025
    47 रानीगंज विधानसभा सीट (एससी) (Raniganj Vidhan Sabha Seat (SC)) दूसरा चरण 11 नवंबर 2025
    48 फारबिसगंज विधानसभा सीट (Forbesganj Vidhan Sabha Seat) दूसरा चरण 11 नवंबर 2025
    49 अररिया विधानसभा सीट (Araria Vidhan Sabha Seat) दूसरा चरण 11 नवंबर 2025
    50 जोकीहाट विधानसभा सीट (Jokihat Vidhan Sabha Seat) दूसरा चरण 11 नवंबर 2025
    51 सिकटी विधानसभा सीट (Sikti Vidhan Sabha Seat) दूसरा चरण 11 नवंबर 2025
    52 बहादुरगंज विधानसभा सीट (Bahadurganj Vidhan Sabha Seat) दूसरा चरण 11 नवंबर 2025
    53 ठाकुरगंज विधानसभा सीट (Thakurganj Vidhan Sabha Seat) दूसरा चरण 11 नवंबर 2025
    54 किशनगंज विधानसभा सीट (Kishanganj Vidhan Sabha Seat) दूसरा चरण 11 नवंबर 2025
    55 कोचाधामन विधानसभा सीट (Kochadhaman Vidhan Sabha Seat) दूसरा चरण 11 नवंबर 2025
    56 अमौर विधानसभा सीट (Amour Vidhan Sabha Seat) दूसरा चरण 11 नवंबर 2025
    57 बैसी विधानसभा सीट (Baisi Vidhan Sabha Seat) दूसरा चरण 11 नवंबर 2025
    58 कसबा विधानसभा सीट (Kasba Vidhan Sabha Seat) दूसरा चरण 11 नवंबर 2025
    59 बनमनखी विधानसभा सीट (एससी) (Banmankhi Vidhan Sabha Seat (SC)) दूसरा चरण 11 नवंबर 2025
    60 रुपौली विधानसभा सीट (Rupauli Vidhan Sabha Seat) दूसरा चरण 11 नवंबर 2025
    61 धमदाहा विधानसभा सीट (Dhamdaha Vidhan Sabha Seat) दूसरा चरण 11 नवंबर 2025
    62 पूर्णिया विधानसभा सीट (Purnia Vidhan Sabha Seat) दूसरा चरण 11 नवंबर 2025
    63 कटिहार विधानसभा सीट (Katihar Vidhan Sabha Seat) दूसरा चरण 11 नवंबर 2025
    64 कदवा विधानसभा सीट (Kadwa Vidhan Sabha Seat) दूसरा चरण 11 नवंबर 2025
    65 बलरामपुर विधानसभा सीट (Balrampur Vidhan Sabha Seat) दूसरा चरण 11 नवंबर 2025
    66 प्राणपुर विधानसभा सीट (Pranpur Vidhan Sabha Seat) दूसरा चरण 11 नवंबर 2025
    67 मनिहारी विधानसभा सीट (एसटी) (Manihari Vidhan Sabha Seat (ST)) दूसरा चरण 11 नवंबर 2025
    68 बरारी विधानसभा सीट (Barari Vidhan Sabha Seat) दूसरा चरण 11 नवंबर 2025
    69 कोरहा विधानसभा सीट (एससी) (Korha Vidhan Sabha Seat (SC)) दूसरा चरण 11 नवंबर 2025
    152 बिहपुर विधानसभा सीट (Bihpur Vidhan Sabha Seat) दूसरा चरण 11 नवंबर 2025
    153 गोपालपुर विधानसभा सीट (Gopalpur Vidhan Sabha Seat) दूसरा चरण 11 नवंबर 2025
    154 पीरपैंती विधानसभा सीट (एससी) (Pirpainti Vidhan Sabha Seat (SC)) दूसरा चरण 11 नवंबर 2025
    155 कहलगांव विधानसभा सीट (Kahalgaon Vidhan Sabha Seat) दूसरा चरण 11 नवंबर 2025
    156 भागलपुर विधानसभा सीट (Bhagalpur Vidhan Sabha Seat) दूसरा चरण 11 नवंबर 2025
    157 सुल्तानगंज विधानसभा सीट (Sultanganj Vidhan Sabha Seat) दूसरा चरण 11 नवंबर 2025
    158 नाथनगर विधानसभा सीट (Nathnagar Vidhan Sabha Seat) दूसरा चरण 11 नवंबर 2025
    159 अमरपुर विधानसभा सीट (Amarpur Vidhan Sabha Seat) दूसरा चरण 11 नवंबर 2025
    160 धोरैया विधानसभा सीट (एससी) (Dhauraiya Vidhan Sabha Seat (SC)) दूसरा चरण 11 नवंबर 2025
    161 बांका विधानसभा सीट (Banka Vidhan Sabha Seat) दूसरा चरण 11 नवंबर 2025
    162 कटोरिया विधानसभा सीट (एसटी) (Katoria Vidhan Sabha Seat (ST)) दूसरा चरण 11 नवंबर 2025
    163 बेलहर विधानसभा सीट (Belhar Vidhan Sabha Seat) दूसरा चरण 11 नवंबर 2025
    203 रामगढ़ विधानसभा सीट (Ramgarh Vidhan Sabha Seat) दूसरा चरण 11 नवंबर 2025
    204 मोहनिया विधानसभा सीट (एससी) (Mohania Vidhan Sabha Seat (SC)) दूसरा चरण 11 नवंबर 2025
    205 भभुआ विधानसभा सीट (Bhabua Vidhan Sabha Seat) दूसरा चरण 11 नवंबर 2025
    206 चैनपुर विधानसभा सीट (Chainpur Vidhan Sabha Seat) दूसरा चरण 11 नवंबर 2025
    207 चेनारी विधानसभा सीट (एससी) (Chenari Vidhan Sabha Seat (SC)) दूसरा चरण 11 नवंबर 2025
    208 सासाराम विधानसभा सीट (Sasaram Vidhan Sabha Seat) दूसरा चरण 11 नवंबर 2025
    209 करगहर विधानसभा सीट (Kargahar Vidhan Sabha Seat) दूसरा चरण 11 नवंबर 2025
    210 दिनारा विधानसभा सीट (Dinara Vidhan Sabha Seat) दूसरा चरण 11 नवंबर 2025
    211 नोखा विधानसभा सीट (Nokha Vidhan Sabha Seat) दूसरा चरण 11 नवंबर 2025
    212 देहरी विधानसभा सीट (Dehri Vidhan Sabha Seat) दूसरा चरण 11 नवंबर 2025
    213 कराकट विधानसभा सीट (Karakat Vidhan Sabha Seat) दूसरा चरण 11 नवंबर 2025
    214 अरवल विधानसभा सीट (Arwal Vidhan Sabha Seat) दूसरा चरण 11 नवंबर 2025
    215 कुर्था विधानसभा सीट (Kurtha Vidhan Sabha Seat) दूसरा चरण 11 नवंबर 2025
    216 जहानाबाद विधानसभा सीट (Jehanabad Vidhan Sabha Seat) दूसरा चरण 11 नवंबर 2025
    217 घोसी विधानसभा सीट (Ghosi Vidhan Sabha Seat) दूसरा चरण 11 नवंबर 2025
    218 मखदूमपुर विधानसभा सीट (एससी) (Makhdumpur Vidhan Sabha Seat (SC)) दूसरा चरण 11 नवंबर 2025
    219 गोह विधानसभा सीट (Goh Vidhan Sabha Seat) दूसरा चरण 11 नवंबर 2025
    220 ओबरा विधानसभा सीट (Obra Vidhan Sabha Seat) दूसरा चरण 11 नवंबर 2025
    221 नबीनगर विधानसभा सीट (Nabinagar Vidhan Sabha Seat) दूसरा चरण 11 नवंबर 2025
    222 कुटुम्बा विधानसभा सीट (एससी) (Kutumba Vidhan Sabha Seat (SC)) दूसरा चरण 11 नवंबर 2025
    223 औरंगाबाद विधानसभा सीट (Aurangabad Vidhan Sabha Seat) दूसरा चरण 11 नवंबर 2025
    224 रफीगंज विधानसभा सीट (Rafiganj Vidhan Sabha Seat) दूसरा चरण 11 नवंबर 2025
    225 गुरुआ विधानसभा सीट (Gurua Vidhan Sabha Seat) दूसरा चरण 11 नवंबर 2025
    226 शेरघाटी विधानसभा सीट (Sherghati Vidhan Sabha Seat) दूसरा चरण 11 नवंबर 2025
    227 इमामगंज विधानसभा सीट (एससी) (Imamganj Vidhan Sabha Seat (SC)) दूसरा चरण 11 नवंबर 2025
    228 बराचट्टी विधानसभा सीट (एससी) (Barachatti Vidhan Sabha Seat (SC)) दूसरा चरण 11 नवंबर 2025
    229 बोधगया विधानसभा सीट (एससी) (Bodh Gaya Vidhan Sabha Seat (SC)) दूसरा चरण 11 नवंबर 2025
    230 गया टाउन विधानसभा सीट (Gaya Town Vidhan Sabha Seat) दूसरा चरण 11 नवंबर 2025
    231 टिकारी विधानसभा सीट (Tikari Vidhan Sabha Seat) दूसरा चरण 11 नवंबर 2025
    232 बेलागंज विधानसभा सीट (Belaganj Vidhan Sabha Seat) दूसरा चरण 11 नवंबर 2025
    233 अतरी विधानसभा सीट (Atri Vidhan Sabha Seat) दूसरा चरण 11 नवंबर 2025
    234 वजीरगंज विधानसभा सीट (Wazirganj Vidhan Sabha Seat) दूसरा चरण 11 नवंबर 2025
    235 रजौली विधानसभा सीट (एससी) (Rajauli Vidhan Sabha Seat (SC)) दूसरा चरण 11 नवंबर 2025
    236 हिसुआ विधानसभा सीट (Hisua Vidhan Sabha Seat) दूसरा चरण 11 नवंबर 2025
    237 नवादा विधानसभा सीट (Nawada Vidhan Sabha Seat) दूसरा चरण 11 नवंबर 2025
    238 गोबिंदपुर विधानसभा सीट (Gobindpur Vidhan Sabha Seat) दूसरा चरण 11 नवंबर 2025
    239 वारसलीगंज विधानसभा सीट (Warsaliganj Vidhan Sabha Seat) दूसरा चरण 11 नवंबर 2025
    240 सिकंदरा विधानसभा सीट (एससी) (Sikandra Vidhan Sabha Seat (SC)) दूसरा चरण 11 नवंबर 2025
    241 जमुई विधानसभा सीट (Jamui Vidhan Sabha Seat) दूसरा चरण 11 नवंबर 2025
    242 झाझा विधानसभा सीट (Jhajha Vidhan Sabha Seat) दूसरा चरण 11 नवंबर 2025
    243 चकाई विधानसभा सीट (Chakai Vidhan Sabha Seat) दूसरा चरण 11 नवंबर 2025

