Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव की हो गई घोषणा, अब देखें कब है पटना में मतदान
बिहार चुनाव आयोग ने 2025 के विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। इस बार दो चरणों में मतदान होगा पहले चरण में 121 और दूसरे में 122 सीटों पर वोटिंग होगी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बताया कि 30 सितंबर को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित हो चुकी है। बिहार में कुल 243 विधानसभा सीटें हैं।
डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तारीखों की घोषणा कर दी है। इस बार बिहार में दो चरणों में वोटिंग कराई जाएगी। जिसमें पहले चरण में 121 सीटों पर मतदान कराई जाएगी जबकि दूसरे चरण में 122 सीटों पर वोटिंग होगी।
बता दें कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा, “बिहार में इस बार एसआईआर (SIR) की प्रक्रिया की गयी और 30 सितंबर को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित कर दी गयी है। ज्ञानेश कुमार ने कहा कि इस बार चुनाव न सिर्फ बिहार के मतदाताओं के लिए सुगम और शांतिपूर्ण और पूर्ण पारदर्शी ढंग से मतदान कराये जाएंगे।
इसके लिए चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक दलों, प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक कर महत्वपूर्ण सुझाव ले लिए हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में कुल 243 विधानसभा सीटें हैं. इसमें 203 सामान्य सीटें हैं, 2 एसटी (ST) और 38 एससी (SC) सीटें हैं।
वहीं अगर बिहार कि राजधानी पटना की बात करें तो पटना के (14 सीटें) मसौढ़ी (SC), पालीगंज, बिक्रम, मनेर, फुलवारीशरीफ (SC), दीघा, बांकीपुर, कुम्हरार, पटना साहिब, फतुहा, बाढ़, मोकामा, दानापुर और बख्तियारपुर है इन सभी सीटों पर 6 नवंबर को वोटिंग होगी। जबकि रिजल्ट 14 नवंबर को आ जाएगा।
