Bihar Election 2025 Date OUT: मुजफ्फरपुर में कब डाले जाएंगे वोट? नामांकन कब से होगा प्रारंभ? यहां है पूरा विवरण

डिजिटल डेस्क, मुजफ्फरपुर। Bihar chunav 2025 Date OUT: आखिरकार वह घड़ी आ ही गई। चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की घोषणा कर दी है। पूरे राज्य में छठ के बाद दो चरणों में चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। जहां तक मुजफ्फरपुर का प्रश्न है तो यहां पर पहले चरण यानी छह नवंबर को वोट डाले जाएंगे। 14 नवंब को परिणाम की घोषाणा की जाएगी।