    Bihar Election 2025 Date OUT: मुजफ्फरपुर में कब डाले जाएंगे वोट? नामांकन कब से होगा प्रारंभ? यहां है पूरा विवरण

    By Digital Desk Edited By: Ajit kumar
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 05:48 PM (IST)

    Bihar Election 2025 Dates announced बिहार के चुनावी महासमर की घोषणा कर दी गई है। चुनाव आयोग ने सोमवार की शाम चार बजे बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की घोषणा कर दी। इस बार दो चरणों में वोट डाले जाएंगे। जहां तक मुजफ्फरपुर का सवाल है तो जिले की सभी 11 विधानसभा सीटों पर पहले चरण यानी छह नवंबर को ही वोट डाले जाएंगे।

    यह तस्वीर जागरण आर्काइव से ली गई है।

     डिजिटल डेस्क, मुजफ्फरपुर। Bihar chunav 2025 Date OUT: आखिरकार वह घड़ी आ ही गई। चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की घोषणा कर दी है। पूरे राज्य में छठ के बाद दो चरणों में चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। जहां तक मुजफ्फरपुर का प्रश्न है तो यहां पर पहले चरण यानी छह नवंबर को वोट डाले जाएंगे। 14 नवंब को परिणाम की घोषाणा की जाएगी।

    मुजफ्फरपुर जिले में 11 विधानसभा सीटें हैं। यहां की सभी सीटों पर पहले चरण में वोट डाले जाएंगे। यानी मुजफ्फरपुर के गायघाट, औराई, मीनापुर, बोचहां (सुरक्षित), सकरा (सुरक्षित), कुढ़नी, मुजफ्फरपुर नगर, कांटी, बरूराज, पारू और साहेबगंज विधानसभा सीट पर एक साथ 6 नवंबर को वोट डाले जाएंगे।

    मुजफ्फरपुर जिला में विधानसभा चुनाव 2025 का विवरण

    अधिसूचना जारी होने की तिथि 10 अक्टूबर 2025
    नामांकन की अंतिम तिथि 17 अक्टूबर 2025
    नामांकन पत्रों की जांच 18 अक्टूबर 2025
    नामांकन वापसी की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर 2025
    मतदान की तिथि  06 नवंबर 2025
    मतगणना की तिथि 14 नवंबर 2025