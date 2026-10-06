अनंत-नीरज की जंग ने खोल दिया JDU का पावर गेम: ललन-निशांत आमने-सामने, 5 प्वाइंट में समझिए Inside Story

डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार की सियासत में इन दिनों एक ऐसा विवाद चर्चा में है, जिसकी शुरुआत पटना स्नातक सीट के MLC चुनाव से हुई, लेकिन इसके असर की चर्चा JDU के भीतर के पावर बैलेंस तक पहुंच गई है। एक तरफ मोकामा विधायक अनंत सिंह हैं, जिन्होंने पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार नीरज कुमार के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोला और जन सुराज के उम्मीदवार अनुज सिंह के समर्थन का एलान किया।

दूसरी तरफ नीरज कुमार हैं, जिन्हें पार्टी का आधिकारिक समर्थन हासिल है। विवाद बढ़ा तो केंद्रीय मंत्री ललन सिंह को दोनों के बीच मामला सुलझाने की जिम्मेदारी दी गई। इसी बीच निशांत कुमार नीरज के समर्थन में सामने आए। ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या यह सिर्फ दो नेताओं की चुनावी अदावत है या JDU के भीतर बदलते राजनीतिक समीकरण की झलक भी इसमें दिखाई दे रही है?

1. अनंत बनाम नीरज: MLC सीट की लड़ाई इतनी बड़ी कैसे हो गई? पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से JDU ने नीरज कुमार को उम्मीदवार बनाया है। नामांकन के दौरान भी अनंत सिंह का विरोध जारी रहा। अनंत ने नीरज को हराने की बात कही और जन सुराज उम्मीदवार अनुज सिंह के समर्थन का ऐलान किया। उनका आरोप है कि पिछले विधानसभा चुनाव में नीरज ने उनके खिलाफ काम किया था और पार्टी स्तर पर उस समय उनकी शिकायत पर अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई।

यानी मौजूदा विवाद की जड़ सिर्फ टिकट या MLC चुनाव नहीं, बल्कि पिछले राजनीतिक घटनाक्रमों में भी बताई जा रही है। 2. ललन सिंह की एंट्री ने क्यों बढ़ा दिया सियासी सस्पेंस? विवाद बढ़ने के बाद JDU के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने ललन सिंह को इसे सुलझाने की जिम्मेदारी दी। इसके बाद ललन सिंह ने अनंत सिंह की शिकायतों का जिक्र करते हुए कहा कि पार्टी स्तर पर पहले कार्रवाई होनी चाहिए थी।

उन्होंने यह भी संकेत दिया कि अब अनंत सिंह पार्टी के खिलाफ सार्वजनिक बयान नहीं देंगे। इस पूरे घटनाक्रम ने विवाद को सामान्य संगठनात्मक मतभेद से आगे एक बड़े राजनीतिक मुद्दे के रूप में चर्चा में ला दिया। 3. अनंत के साथ ललन, नीरज के साथ निशांत? यहीं से बदला कहानी का एंगल विवाद के बीच निशांत कुमार का नीरज कुमार के समर्थन में सामने आना इस घटनाक्रम का नया पहलू है। निशांत ने पार्टी कार्यकर्ताओं से NDA के अधिकृत उम्मीदवार नीरज कुमार को जिताने की अपील की।

दूसरी ओर, अनंत सिंह के रुख और उनके साथ ललन सिंह की सार्वजनिक बातचीत ने अलग राजनीतिक संकेतों को जन्म दिया। हालांकि, इन घटनाओं को सीधे JDU के दो औपचारिक गुटों के रूप में देखना अभी जल्दबाजी होगी। 4. संजय झा ने ललन को ही क्यों सौंपी जिम्मेदारी? असली सवाल यहां है अनंत और नीरज दोनों JDU से जुड़े हैं, इसलिए पार्टी के लिए यह विवाद चुनावी मैदान में असहज स्थिति पैदा कर सकता था। ऐसे में संजय झा ने विवाद सुलझाने के लिए ललन सिंह को आगे किया।

ललन की राजनीतिक भूमिका और संबंधित क्षेत्र में उनकी पकड़ को देखते हुए पार्टी ने उन्हें मध्यस्थ बनाया। दिलचस्प यह है कि इसके बाद भी विवाद पूरी तरह खत्म होने के संकेत नहीं मिले और अनंत सिंह के रुख को लेकर चर्चा बनी रही।

5. दो फाड़ का दावा अभी दूर, लेकिन JDU के पावर बैलेंस पर सवाल जरूर पूरे घटनाक्रम को एक साथ रखें तो तस्वीर में कई किरदार नजर आते हैं—अनंत सिंह, नीरज कुमार, ललन सिंह, संजय झा और निशांत कुमार। इसी वजह से यह विवाद अब केवल पटना स्नातक सीट का चुनावी टकराव नहीं रह गया है। JDU के भीतर नेतृत्व और प्रभाव के बदलते समीकरणों पर भी चर्चा शुरू हो गई है। हालांकि पार्टी के भीतर औपचारिक रूप से दो गुट बनने की पुष्टि नहीं हुई है।

फिलहाल ज्यादा सटीक सवाल यही है कि अनंत-नीरज विवाद के बहाने JDU के अंदर कौन से राजनीतिक समीकरण सामने आ रहे हैं और आने वाले समय में उनका असर कितना दिखाई देगा। विवाद थमा तो क्या पावर गेम भी थमेगा? अनंत सिंह और नीरज कुमार के बीच शुरू हुआ विवाद फिलहाल पार्टी के भीतर सुलह की कोशिशों के बीच है। ललन सिंह की मध्यस्थता और नीरज के समर्थन में निशांत कुमार की सक्रियता ने कहानी में नया राजनीतिक कोण जरूर जोड़ दिया है।