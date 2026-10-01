पटना स्नातक सीट पर अनंत का 'दम', खुली जीप में अनुज का नामांकन; 50 हजार रसगुल्लों की चर्चा के बीच बोले- जीत तय है

जागरण संवाददाता, पटना। पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के एमएलसी चुनाव में गुरुवार को सियासी मुकाबला सड़क पर भी नजर आया। जन सुराज प्रत्याशी डॉ. अनुज सिंह नामांकन के लिए निकले तो उनके साथ जदयू विधायक अनंत सिंह भी मौजूद रहे।

दोनों का यह साथ इसलिए खास रहा क्योंकि अनुज सिंह को जन सुराज ने जदयू के मौजूदा एमएलसी और प्रत्याशी नीरज कुमार के खिलाफ मैदान में उतारा है और अनंत सिंह पहले ही अनुज के समर्थन का ऐलान कर चुके हैं।

80 की खुली जीप में निकला नामांकन जुलूस अनुज सिंह के नामांकन के दौरान अनंत सिंह उनके साथ रहे। खुली जीप में निकले जुलूस को उनके समर्थकों ने शक्ति प्रदर्शन के रूप में पेश किया। इस दौरान समर्थकों की भीड़ और नारेबाजी भी देखने को मिली। अनंत सिंह लगातार कह रहे हैं कि वह अनुज सिंह के समर्थन में चुनाव प्रचार करेंगे। जदयू के उम्मीदवार नीरज कुमार के खिलाफ मैदान पटना स्नातक सीट पर मुख्य मुकाबले में जदयू ने अपने मौजूदा एमएलसी नीरज कुमार को उम्मीदवार बनाया है, जबकि जन सुराज ने डॉ. अनुज सिंह को मैदान में उतारा है। अनुज सिंह को टिकट मिलने से पहले ही अनंत सिंह ने उनके समर्थन की घोषणा कर दी थी। इससे इस सीट का चुनाव जदयू के भीतर चल रहे अनंत-नीरज विवाद के कारण भी चर्चा में है। 'हम किसी को नहीं जानते, मेरे कैंडिडेट की जीत तय' नामांकन के दौरान अनंत सिंह से जब पूछा गया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नीरज कुमार के साथ हैं, तो उन्होंने कहा कि वह किसी को नहीं जानते और उनके प्रत्याशी की जीत तय है।

उन्होंने अपने समर्थन को नीरज कुमार के साथ व्यक्तिगत विवाद से जोड़ते हुए पहले भी कहा है कि उनका विरोध जदयू से नहीं, बल्कि नीरज कुमार से है। 50 हजार रसगुल्ले भी बने चर्चा का विषय अनुज सिंह के नामांकन को लेकर अनंत सिंह के आवास पर 50 हजार रसगुल्ले तैयार किए जाने की खबर भी सामने आई है। इन्हें नामांकन में आने वाले समर्थकों और आम लोगों के बीच बांटने की बात कही गई है। इस वजह से नामांकन का राजनीतिक कार्यक्रम स्थानीय स्तर पर चर्चा का विषय बना हुआ है।

अनंत-नीरज विवाद पहुंच चुका है शीर्ष नेतृत्व तक अनंत सिंह और नीरज कुमार के बीच चल रही तनातनी को लेकर जदयू के वरिष्ठ नेता सक्रिय हुए हैं। हालिया रिपोर्टों के मुताबिक पार्टी नेताओं ने इस विवाद की जानकारी शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचाई है और समाधान की कोशिशों की बात कही गई है। वहीं अनंत सिंह अपने रुख पर कायम हैं और अनुज सिंह के समर्थन की घोषणा कर चुके हैं।

कौन हैं अनुज सिंह? डॉ. अनुज सिंह शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं और जन सुराज ने उन्हें पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से उम्मीदवार बनाया है। वह 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में नवादा से जन सुराज के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं। चुनावी हलफनामे के मुताबिक उन्होंने संसाधन भूगोल में पीएचडी की जानकारी दी थी।